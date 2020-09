Written by: Björn Jahner | 27/09/2020

BANGKOK: Die Metropolverwaltung Bangkok (BMA) setzt ihre Bemühungen fort, Straßen und öffentliche Plätze in der Hauptstadt von hinterlassenen Fahrzeugen zu befreien und Verkaufsbereiche für Straßenhändler zu räumen, die gegen neue städtische Vorschriften verstoßen.

Gemäß dem stellvertretenden Gouverneur von Bangkok, Sakoltee Phattiyakul, wurden insgesamt 362 von 526 Fahrzeuge von ihren Besitzern und 11 von der BMA entfernt. Die restlichen 153 werden demnächst ebenfalls abtransportiert, kündigte Khun Sakoltee an. Er führte fort, dass 512 von insgesamt 683 vorübergehend für Straßenverkäufer ausgewiesene Gebiete zwischenzeitlich gestrichen wurden. Die übrigen 171 Standorte sollen nun einer Überprüfung unterzogen werden, um herauszufinden, ob sie für mobile Verkaufsstände geeignet sind. Alle genehmigten Standorte sollen bis Ende November dieses Jahres bekanntgegeben werden.

Die Behörde für Sauberkeit und Ordnung zieht zwischenzeitlich in Erwägung, drei Gebiete für Straßenhändler auszuweisen: die Bürgersteige in der Soi 69 der Rama II Road im Bezirk Bang Khun Thian, die Soi Ari im Bezirk Phayathai und die Soi On Nut 71 im Bezirk Prawet. Drei weitere Standorte, die auf Empfehlung des Vizegouverneurs für Straßenhändler ausgewiesen werden sollen, sind die Kamphaeng Phet 4 Road im Bezirk Chatuchak, die Soi Sukhumvit 18 im Bezirk Klong Toey und Talat Bang Kho Laem im Bezirk Bang Kho Laem.