Von: Redaktion DER FARANG | 10.06.19

BANGKOK: Das Meteorologische Amt (TMD) sagt für die nächsten Tage für Bangkok weitere Unwetter und heftige Regenfälle bei Temperaturen zwischen 25 und 36 Grad voraus.

In Zentral-, Ost- und Südthailand wird es anhaltend regnen. Die Menschen im Süden sollten sich vor möglichen Sturzfluten hüten. Die Prognose geht davon aus, dass sich der Monsun über der Andamanensee und Thailand verstärken wird. Das führt zu ausgedehnten Regenfällen und vereinzelt heftigen Regenschauern im Norden, in Zentralthailand, im Osten und im Süden. Die Wellenhöhe in der Andamanensee wird zwei bis drei Meter betragen..