Deutschland ist im Teil-Lockdown - Zahl der Intensivpatienten steigt

BERLIN: Kitas, Schulen und Geschäfte bleiben offen - aber in der Freizeit müssen sich die Menschen in Deutschland von heute an stark einschränken. Verzicht auf alle unnötigen Kontakte lautet die Devise im November. Die Corona-Zahlen zeigen, warum das notwendig ist.

In ganz Deutschland hat ein vierwöchiger Teil-Lockdown begonnen, der die zweite Corona-Welle brechen soll. Seit Mitternacht gilt in allen Bundesländern, dass Hotels und Restaurants, Kinos, Museen und Theater sowie andere Freizeiteinrichtungen weitestgehend geschlossen sind.

Auch für persönliche Treffen gelten strengere Regeln: In den meisten Bundesländern dürfen nur noch zwei Haushalte zusammenkommen - teils gilt das sogar für Treffen im privaten Raum. Kindertagesstätten, Schulen und Geschäfte bleiben im Gegensatz zum ersten Herunterfahren des öffentlichen Lebens im Frühjahr diesmal geöffnet.

Kanzleramtschef Helge Braun bekräftigte den Willen der Regierung, die Einschränkungen im Dezember wieder zu locker. «Unser erklärtes Ziel ist, dass wir Ende November die Maßnahmen in dieser Strenge beenden wollen», sagte er am Montagmorgen im RBB-Inforadio.

An diesem Montagnachmittag (14.00 Uhr) will Kanzlerin Angela Merkel in der Bundespressekonferenz die Maßnahmen der Regierung zur Eindämmung der Pandemie erneut erläutern. Zuletzt hatte sie dies am Donnerstag vergangener Woche in einer Regierungserklärung im Bundestag getan.

Das weitgehende Herunterfahren der Kontakte soll verhindern, dass Gesundheitsämter und das Gesundheitssystem überlastet werden, insbesondere die Intensivstationen. Wie groß die Risiken sind, zeigen aktuelle Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI), der Bundesbehörde für Infektionskrankheiten.

Die Zahl erfasster Corona-Infektionen je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen liegt in Deutschland inzwischen bei 120,1. Am Freitag hatte diese sogenannte 7-Tage-Inzidenz erstmals über 100 gelegen (104,9), vor vier Wochen, am 5. Oktober hingegen bei gerade mal 16,8.

Die Gesundheitsämter meldeten laut RKI vom Montagmorgen 12.097 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages. Erfahrungsgemäß sind die Fallzahlen an Montagen niedriger, auch weil an Wochenenden weniger getestet wird. Am Montag vor einer Woche hatte die Zahl der Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden bei 8685 gelegen.

Die Zahl der intensivmedizinisch behandelten Covid-19-Fälle hat sich in den vergangenen zwei Wochen von 769 Patienten auf 2061 Patienten fast verdreifacht, wie es im RKI-Lagebericht vom Sonntagabend heißt.

Der Chef der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gerald Gaß, rechnet mit einem neuen Höchststand an Intensivpatienten: «In zwei bis drei Wochen werden wir die Höchstzahl der Intensivpatienten aus dem April übertreffen - und das können wir gar nicht mehr verhindern. Wer bei uns in drei Wochen ins Krankenhaus eingeliefert wird, ist heute schon infiziert», sagte er der «Bild»-Zeitung (Montag).

Regierung und Bundesländer hatten sich am vergangenen Mittwoch angesichts der schnell steigenden Infektionszahlen auf die drastischen Schritte verständigt. Sie sollen zunächst bis Ende November dauern, nach zwei Wochen wollen sie gemeinsam eine Bestandsaufnahme machen und gegebenenfalls nachsteuern. Die Länder setzen die Einschränkungen per Verordnung um, daher gibt es regional Unterschiede.

Die Einhaltung der Regeln soll strikter als bisher überwacht werden. So kontrollierte die Bundespolizei am Montagmorgen verstärkt auf Umsteigebahnhöfen in Berlin und Potsdam, wie sie auf Twitter mitteilte.

Merkel ruft Bürger zum Befolgen der neuen Corona-Regeln auf

BERLIN: Tag 1 des Teil-Lockdowns in Deutschland: Die Kanzlerin zeigt Verständnis für den Unmut mancher Menschen. Doch sie ruft dazu auf, die Regeln zu befolgen. Dann könnte es einen «erträglichen Dezember» geben. Eine Hoffnung kann Merkel jedoch nicht machen.

Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel hat am ersten Tag des coronabedingten Teil-Lockdowns die Menschen in Deutschland eindringlich dazu aufgerufen, die neuen Regeln zu befolgen.

Sie zeigte Verständnis für den Unmut vieler Bürger über das erneute weitgehende Herunterfahren des öffentlichen Lebens im November - dies sei aber unabdingbar, um die Zahl der Neuinfektionen wieder zu senken. Zugleich machte die Kanzlerin deutlich, dass es auf absehbare Zeit keine Rückkehr zur Normalität der Vor-Corona-Zeit geben könne.

«Ob diese große gemeinsame Kraftanstrengung etwas bringt im Monat November, das hängt nicht nur von den Regeln ab, sondern vor allem auch davon, ob diese Regeln befolgt werden», sagte Merkel am Montag in Berlin.

In ganz Deutschland hat am Montag ein vierwöchiger Teil-Lockdown begonnen, der die zweite Corona-Welle brechen soll. Seit Mitternacht gilt in allen Bundesländern, dass Hotels und Restaurants, Kinos, Museen und Theater sowie andere Freizeiteinrichtungen weitestgehend geschlossen sind.

Auch für persönliche Treffen gelten strengere Regeln: In den meisten Bundesländern dürfen nur noch zwei Haushalte zusammenkommen - teils gilt das sogar für Treffen im privaten Raum. Kitas, Schulen und Geschäfte bleiben im Gegensatz zum ersten Herunterfahren des öffentlichen Lebens im Frühjahr diesmal geöffnet.

Wenn es gelinge, im November die Ausbreitung des Virus zu bremsen, «dann schaffen wir uns die Voraussetzung dafür, einen erträglichen Dezember zu haben, natürlich weiter unter Corona-Regeln (...), aber wieder mit mehr Freiraum». Allerdings: «Es wird am 1. Dezember nicht die Normalität einkehren, wie wir sie vor Corona kannten.» Großveranstaltungen und Partys werde es während der gesamten vier Wintermonate absehbar nicht geben. «Dass es die großen, rauschenden Silvesterpartys gibt, das glaube ich nicht», fügte sie hinzu.

Merkel verglich die Corona-Pandemie mit einer Naturkatastrophe und bezeichnete sie als größte Bewährungsprobe seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Die nun geltenden Einschränkungen seien hart. Es reiche aber jetzt nicht, halbherzige Maßnahmen zu ergreifen. «Das Virus bestraft Halbherzigkeit.»

Die Kanzlerin betonte, es gehe darum die Zahl der Kontakte im täglichen Leben auf ein Viertel zu verringern. Ziel sei es, die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz - also wie viele Menschen pro 100.000 Einwohner sich innerhalb einer Woche neu infizieren - deutlich zu senken. Aktuell liege dieser Wert bei 127,8. «Wir müssen wieder runter in den Bereich von unter 50», sagte Merkel. Denn erst dann seien die Gesundheitsämter wieder in der Lage, Infektionsketten umfassend nachzuverfolgen und dann auch zu durchbrechen.

Merkel verteidigte die Schließung der Gastronomie im November und sagte den Betroffenen erneut schnelle Hilfe zu. Sie würden mit den Einnahmeausfällen nicht alleine gelassen, versicherte sie. Die deutsche Regierung hatte bereits Nothilfen von zehn Milliarden Euro beschlossen. Die Hilfen sollten auch die Kultur erreichen, betonte Merkel. Sie ging davon aus, dass die erarbeiteten Hygienekonzepte in der Gastronomie noch sehr wertvoll sein werden, wenn es wieder Lockerungen geben könne.

Merkel wollte sich nicht festlegen, wie es nach dem Teil-Lockdown im November weitergehen wird. Sie kündigte an, dass es am 16. November ein weiteres Gespräch mit den Ministerpräsidenten der Bundesländer geben werde. Sollte sich herausstellen, dass die jetzt ergriffenen Maßnahmen nicht ausreichen, um die Zahl der Neuinfektionen stark zu reduzieren, seien womöglich auch zusätzliche Einschränkungen nötig.

«Wir werden jedenfalls politisch versuchen, alles zu tun, damit es auf den November beschränkt bleibt», sagte Merkel zum Teil-Lockdown. Aber auch dann werde es ab Dezember nicht wieder «freies Leben» wie vor der Pandemie geben. Die Hygiene- und Abstandsregeln hätten weiter Bestand. Dies wird laut Merkel auch für Weihnachten gelten: «Es wird ein Weihnachten unter Corona-Bedingungen sein, aber es soll kein Weihnachten in Einsamkeit sein.»

im Merkel wird in der Corona-Krise zur Erklär-Kanzlerin

Jörg Blank (dpa)

BERLIN: Es ist, als ob die Corona-Krise Angela Merkel im letzten Jahr ihrer Amtszeit zu dem macht, was Kritiker an ihr in den 15 Jahren davor so oft vermisst haben: zur Erklär-Kanzlerin. 75 Minuten nimmt sich die ausgewiesene Krisen-Kanzlerin Merkel am Montag Zeit, um den Menschen im Land ihre Beweggründe für die schmerzhaften Maßnahmen in der zweiten Welle der Pandemie darzulegen. Sonst bringt sie meist höchstens 60 Minuten für die Journalistenfragen mit. Nun listet Merkel Fakten auf, mahnt, appelliert, wird persönlich, eindringlich. Oft kommt in ihren Sätzen das Wort Vernunft vor.

Nicht, dass Merkel darauf verzichtet, die dramatische Lage in der zweiten Corona-Welle in diesem Herbst und Winter zu schildern. Dem Land stünden schwierige Monate bevor, warnt sie in ihrem 14 Minuten langen Eingangsstatement. Die Einschränkungen, die Bund und Länder für den November beschlossen haben, beträfen ja jede Bürgerin und jeden Bürger, wendet sich Merkel direkt ans Volk.

Ohne Umschweife kommt die Kanzlerin dann von sich aus auf Kritik zu sprechen: Sehr viele Bürger würden «mit Verständnis und Einsicht» reagieren, «aber es gibt auch Zweifel, Skepsis, Ablehnung». Deshalb sei es ihr sehr wichtig, «an diesem ersten Tag noch einmal darzulegen, warum wir uns zu diesem Schritt entschlossen haben» und was das Ziel der Einschränkungen sei.

Die Zahl der Neuinfektionen hat Merkel selbstverständlich bis auf die letzte Stelle genau parat, 12.097 waren es an diesem Montag. Eine Verdreifachung innerhalb von 14 Tagen, eine Verfünffachung seit Mitte Oktober bedeute das. «Das ist exponentielles Wachstum, das uns mit zunehmender Geschwindigkeit auf eine akute Notlage in unseren Krankenhäusern zulaufen lässt», mahnt die Kanzlerin.

Doch Merkel spricht die dramatischen Sätze nüchtern aus, ohne bedrohlichen Ton in der Stimme. Soll keiner sagen können, ihr Vortrag sei von Alarmismus geprägt gewesen oder sie habe gar Panik geschürt. Das hatten ihr manche vorgehalten, als sie zuletzt ein paar Mal im Zusammenhang mit der Pandemie von «Unheil» geredet hatte.

Den Bericht zur Lage trägt die Kanzlerin eindringlich vor, unterstreicht die wichtigen Schlussfolgerungen mit Gesten, legt Wert auf die Betonung. Manchmal hat man das Gefühl, als wolle sie jede Zuhörerin und jeden Zuhörer einzeln überzeugen, doch bitte mit ihr an einem Strang zu ziehen. «Zuzusehen, wie wir näher und näher an die Belastungsgrenze des Personals und der Strukturen in der Intensivmedizin kommen, das kann keine Regierung verantworten, das will die Bundesregierung nicht verantworten», warnt die Kanzlerin. Und dann setzt Merkel, die sonst gerne im eher unverbindlichen «Wir» spricht, noch hinzu: «Und ich persönlich will es auch nicht.»

Die Maßnahmen der nächsten vier Wochen seien «hart, das weiß ich», zeigt Merkel, der man oft zu wenig Empathie für die Menschen im Land nachgesagt hat, Verständnis für das Murren und Ungeduld im Volk. Trotzdem könne man nicht mehr einfach nur auf die Hygieneregeln hinweisen - «wir wären dann halbherzig, und das Virus bestraft Halbherzigkeit», wirbt die Kanzlerin. Vier Wochen müssten die Menschen nun auf vieles verzichten, was das Leben schön mache. Lange habe man abgewogen, ob es einen besseren oder milderen Weg hätte geben können, aber: «Wir haben ihn nicht gesehen, und deswegen haben wir diese Regelungen schweren Herzens beschlossen.» Schweren Herzens.

Wenn man die Beschränkungen nun einen Monat mit aller Konsequenz durchhalte, «kann das in dieser zweiten Welle ein Wellenbrecher sein», will Merkel an diesem Tag eins des Teil-Lockdowns auch ein wenig Mut und Hoffnung machen. Sie setzt auf das Gemeinschaftsgefühl in der Krise, so, wie es schon bei der ersten Welle im Frühjahr war.

Die Regierung sei auf Mitmachen, Verständnis und Akzeptanz angewiesen, damit der Teil-Lockdown auch funktioniere und die Infektionszahlen wieder zurückgehen, beschwört Merkel die Solidarität der Menschen. «Jeder und jede hat es in der Hand, diesen November zu unserem gemeinsamen Erfolg zu machen.» Doch anders als US-Präsident Donald Trump oder dessen französischer Kollege Emmanuel Macron verzichtet die Kanzlerin auf Pathos oder den Appell ans Nationalgefühl - so etwas war noch nie ihr Stil.

Einen Ausblick auf das, was der Bevölkerung noch drohen könne, wenn die Maßnahmen nicht Erfolg haben, gibt Merkel in der Fragerunde nicht. Schließlich sei man erst am Tag eins der Beschränkungen, auch wenn sie die Enttäuschung der Menschen ja gut verstehe, dass das Ganze so lange dauere. Am 16. November würden Bund und Länder die Lage neu bewerten. Absehbar sei für die vier Wintermonate aber schon jetzt: Großveranstaltungen, Partys, Feiern wird es auch nach dem November «in üppigem Stil» nicht geben können.

Als es um die Lage auf den Intensivstationen geht, kommt Merkel schnell zu grundsätzlichen Gedanken: «Wir sind ein Land, das normalerweise das Präventionsgebot hat - also zu versuchen, möglichst viel Schaden abzuwenden.» Man diskutiere manchmal so, «als hätten wir uns in Deutschland irgendwas ausgedacht, was es sonst auf der Welt nirgendwo gibt». Dann hält die Kanzlerin kurz inne. Sie habe sich ein bisschen «in Rage geredet», sagt sie lächelnd in die Runde.

Geradezu philosophisch wird es dann noch, als eine Reporterin das Thema Freiheit zur Sprache bringt - die auch bedeute, dass die eigene Freiheit dort ende, wo die des anderen beginne. Ob sie das Gefühl habe, dass diese Einsicht bei einem Großteil der Menschen präsent sei, will die Fragestellerin wissen. Und ob sich freiheitliche Systeme in der Corona-Pandemie gewähren könnten. Sie sei da optimistisch, entgegnet Merkel da. Erforderlich sei dafür aber auch eine andere Art der Argumentation und des Überzeugens, «das muss man mehr tun». Es ist, als ob Merkel da gerade über sich selbst redet.