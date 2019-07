Written by: Redaktion DER FARANG | 15/07/2019

NAKHON PHANOM: Der Wasserstand des Flusses Mekong hat nach Medienberichten den niedrigsten Stand seit zehn Jahren erreicht und bremst die Schifffahrt.

Der Pegel von 2,60 m liegt etwa 10 m unterhalb der Überlaufstelle am 13 m hohen Ufer des Mekong. Zum gleichen Zeitraum des vergangenen Jahres stand das Wasser etwa 12 m hoch. Laut der meteorologischen Station in Nakhon Phanom lag das durchschnittliche Regenvolumen in diesem Jahr bei etwa 90 Millimetern und damit deutlich unter den im letzten Jahr gemessenen 300 mm. Darüber hinaus hat eine lange Trockenzeit zu einer schweren Dürre geführt und das Wasser im Mekong auf ein kritisches Niveau gesenkt. Die Dürre hat auch dazu geführt, dass zu wenig Wasser aus den Nebenflüssen des Mekong wie Nam Kam, Nam Oun und Nam Songkhram kam. Das Problem wird sich weiter verschärfen, es sei denn, es beginnt zu regnen. Das Bewässerungsbüro der Provinz hat begonnen, Wasser in allen 13 Stauseen in den 12 Distrikten der Provinz zu sparen. Landwirte außerhalb der Bewässerungszonen sollen die landwirtschaftlichen Tätigkeiten reduzieren, um Schäden durch die Dürre zu vermeiden.