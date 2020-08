Von: Redaktion DER FARANG | 07.08.20

THAILAND: Die zwischenstaatliche Mekong-Flusskommission (MRC) drängte am Freitag China und die südostasiatischen Länder, mehr Daten über den Betrieb von Wasserkraftwerken auszutauschen, da der Wasserfluss im Mekong zum zweiten Mal in Folge ein Rekordtief erreichte.

In einem Bericht der Kommission wird der niedrige Wasserstand auf zwei Jahre verminderter Niederschläge und den Betrieb von 13 Mekong-Staudämmen - zwei in Laos und 11 in China - sowie von Staudämmen an den Nebenflüssen des Mekong in Laos zurückgeführt.

Dem Bericht zufolge könnte der geringe Wasserzufluss schwerwiegende Auswirkungen auf die Bevölkerung in seinen Mitgliedsländern - Kambodscha, Laos, Thailand, Myanmar, China und Vietnam - haben, da das Fischerei- und Bewässerungspotenzial verloren geht. „Wir fordern die sechs Mekong-Länder auf, den Austausch von Daten und Informationen über ihren Betrieb von Staudämmen und Wasserinfrastrukturen mit der MRC in transparenter und zügiger Weise zu verstärken", sagte An Pich Hatda, Chief Executive Officer des Sekretariats der MRC, der Nachrichtenagentur „Reuters“.

Der Bericht befasste sich mit dem saisonalen verzögerten Wasserzufluss in den Tonle Sap in Kambodscha, den größten See Südostasiens, der den Fischfang schwer gestört und die Nahrungsmittelversorgung von mehr als einer Million Menschen bedroht hat.

Die MRC fordert, dass die Mekong-Länder Dürrepläne umsetzen und die Betreiber von Wasserspeichern mehr Wasser abgeben. Sie schlägt auch vor, China zu bitten, Wasser aus Dämmen und Reservoiren abzuleiten, falls die derzeitigen Bedingungen anhalten.