Written by: Redaktion DER FARANG | 14/03/2019

KRABI: Ein amerikanischer Tourist wurde bei einem nächtlichen Strandspaziergang auf der Koh Phi Phi von mehreren Männern angegriffen und erheblich verletzt..

Der Ausländer sah, wie ein Thai sich an der Handtasche einer Frau zu schaffen machte, die im Meer schwamm. Er forderte den Mann auf, das zu unterlassen. Der Thai rannte davon, um wenig später mit drei anderen Männern zurückzukehren. Sie hatten sich mit Stöcken und einem Kajakpaddel bewaffnet. Damit schlugen die Thais auf den Amerikaner ein und verletzten ihn an Kopf, Knie und Rücken. Der Tourist meldete den Überfall einem Polizisten auf einem Motorrad. Dieser war wenig hilfreich und sagte, der Amerikaner solle am kommenden Tag auf die Polizeiwache kommen. Dann würden Beamte nach den Tätern fahnden. Der Amerikaner musste an Kopf und Bein genäht werden.