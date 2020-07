Mehrere tausend Zuschauer live bei Nascar-Rennen in Tennessee

BRISTOL: Mehrere tausend Fans haben sich live an der Strecke ein Rennen der populärsten amerikanischen Motorsportserie Nascar angeschaut. Die von der US-Nachrichtagentur AP geschätzten 20.000 Zuschauer am Bristol Motor Speedway seien die größte Zuschauermenge bei einer Sportveranstaltung in den USA seit Beginn der Corona-Pandemie gewesen, hieß es. Die Zuschauer mussten am Mittwochabend (Ortszeit) nur beim Betreten der Tribünen Masken tragen, auf ihren Plätzen war dies dann nicht mehr notwendig. Die Rennstrecke im US-Bundesstaat Tennessee hat ein Gesamtkapazität von 140.000 Zuschauern, 30.000 Tickets hätten verkauft werden dürfen.

Die USA sind inzwischen das Land mit den meisten nachgewiesenen Coronafällen weltweit und haben täglich mehrere zehntausend Neuinfizierte. Insgesamt haben sich in dem Land mit rund 330 Millionen Einwohnern mehr als 3,4 Millionen Menschen mit dem Erreger Sars-CoV-2 infiziert.