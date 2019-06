Neues Video zu Thailands Nationalhymne

BANGKOK (dpa) - Thailand hat nach Protesten von Buddhisten das offizielle Video zu seiner Nationalhymne nachgebessert.

Die Regierung des südostasiatischen Königreichs veröffentlichte am Montag einen zwei Sekunden längeren Clip, in dem gleich zu Beginn fünf orangegekleidete Mönche beim Sammeln von Almosen zu sehen sind. Zuvor hatte sich die einflussreiche buddhistische Gruppierung Chao Buddha Palang Pan Din (Kraft der Buddhisten für das Land) darüber beschwert, dass in der bisherigen Version kaum Mönche auftauchten.

Das erste Video war Anfang Mai veröffentlicht worden. Es zeigt Thais verschiedener gesellschaftlicher Gruppen beim Singen der Hymne. In der neuen Version von einer Minute und 14 Sekunden ist neben den fünf Mönchen auch zu sehen, wie der König auf einem Thron durch Bangkok getragen wird. In Thailand sind von knapp 70 Millionen Einwohnern etwa 95 Prozent buddhistischen Glaubens.

Neues Nationalhymne Video