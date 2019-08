Written by: Redaktion DER FARANG | 05/08/2019

BANGKOK: Das Verkehrsministerium will neben dem Khlong Mahasawat elf weitere Kanäle in das Verkehrsnetz der Hauptstadt integrieren. Bangkoker sollen künftig verstärkt Boote auf den Kanälen nutzen und so den Straßenverkehr entlasten. Das Ministerium setzt beim öffentlichen Personennahverkehr auf Schiene, Straße und Wasserwegen, also auf das Befahren von Kanälen, die mit den Haltestellen von Skytrain, U-Bahn und Eisenbahn sowie Bushaltestellen verbunden sind.

Der 26 Kilometer lange Khlong Mahasawat beginnt am Khlong Bangkok Noi in der Nähe des Wat Chaiphruek Mala im Bezirk Taling Chan und verläuft in westlicher Richtung durch den Bezirk Thawi Watthana zum Bezirk Buddha Monthon und weiter über Nakhon Chaisi in den Fluss Thachin. Derzeit gibt es acht kleine Anleger entlang des Kanals, die jedoch verbessert werden müssen für eine größere Anzahl von Passagieren. Auf einigen der elf anderen Kanäle, darunter Khlong Saen Saep und Khlong Phasi Charoen, verkehren bereits Boote. Es sollen aber mehr in kürzeren Abständen eingesetzt werden. Schon heute vermeiden Pendler Staus auf den Straßen Ramkhamhaeng und Phetchaburi, wenn sie Boote auf dem Khlong Saen Saep besteigen.