Von: Björn Jahner | 01.09.18

BANGKOK: Transportminister Arkhom Termpittayapaisith zieht in Betracht, mehr Geschwindigkeitsüberwachungskameras zu installieren, um die Verkehrssicherheit auf den Straßen zu erhöhen.

Auf einem bilateralen Treffen mit dem japanischen Ministerium für Land-Infrastruktur, Transport und Tourismus (MLIT) in Bangkok, das Thailand dabei unterstützt, die hohe Verkehrstotenzahl zu reduzieren, sprach das MLIT seine Bedenken über die vorwiegend vor Schulen installierten Geschwindigkeitsanzeigenanlagen aus. Die auch „Speed-Displays“ genannten Vorrichtungen am Straßenrand dienen dazu, dem Fahrzeugführer seine aktuell gefahrene Geschwindigkeit anzuzeigen. Durch einen Sensor wird die Fahrgeschwindigkeit erfasst und auf einem Display dargestellt. „Japan hat uns seine Zweifel zu den Anlagen geäußert, da die Fahrer nach einer Weile dazu neigen, die Warnungen zu ignorieren und genauso schnell fahren wie sonst“, sagte Arkhom in der „Bangkok Post“. Das MLIT empfahl Thailand stattdessen, mehr Blitzgeräte zu installieren, die mit Kameras sowie Kennzeichenaufzeichnungen ausgestattet sind und somit der Verkehrsüberwachung dienen. Arkhom begrüßte den Vorschlag, gab jedoch zu bedenken, dass die Umsetzung einige Zeit benötigen würde, da der Anschaffungspreis wesentlich höher sei als bei den Speed-Displays.