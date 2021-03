Mehr als 20.000 Corona-Tote seit Pandemie-Beginn

BUDAPEST: In Ungarn sind seit Beginn der Pandemie vor gut einem Jahr mehr als 20.000 Menschen an den Folgen einer Corona-Erkrankung gestorben. Die Zahl der registrierten Toten stieg am Montag auf 20.161, wie der Krisenstab in Budapest mitteilte. Allein in den letzten 24 Stunden verloren 189 Menschen den Kampf gegen das Coronavirus.

Mit knapp zehn Millionen Einwohnern befindet sich Ungarn unter den Ländern mit der höchsten Covid-19-Sterblichkeit, gemessen am Bevölkerungsanteil. Am Montag meldeten die Behörden 7263 Neuinfektionen in den letzten 24 Stunden. 12.291 Menschen wurden im Krankenhaus behandelt, 1497 von ihnen mussten künstlich beatmet werden.

Ungarn steckt derzeit im Sog einer starken Infektionswelle. Das Robert Koch-Institut wies das EU-Land bereits am 7. März als Hochinzidenzgebiet aus. Das Nachrichtenportal «444.hu» gab die Zahl der Neuansteckungen in den letzten 14 Tagen pro 100.000 Einwohner mit 1197 an.

Die hohe Zahl an Krankenhauspatienten bringt das Gesundheitswesen an die Grenzen seiner Belastbarkeit. Es gebe Hinweise, dass in Intensivstationen mit ursprünglich acht Betten 40 Patienten versorgt werden müssten, sagte die Vizevorsitzende der Ärztegewerkschaft, Judit Toth, am Montag dem Fernsehsender ATV.

Außerdem sinke das Durchschnittsalter der Schwererkrankten wegen neuer, ansteckenderer Virusvarianten beständig. «In einzelnen Krankenhäusern können 65- bis 70-Jährige nicht an Beatmungsgeräte angeschlossen werden, weil die Intensivstationen schon mit Jüngeren vollbelegt sind», führte Toth weiter aus.