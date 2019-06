Written by: Björn Jahner | 02/06/2019

Ein Architektenentwurf zeigt das entstehende Geschäftsviertel am neuen Bangkoker Hauptbahnhof. Foto: The Nation

BANGKOK: Je weiter die Arbeiten zur Bang Sue Grand Central Station fortschreiten, die den bisherigen Bangkoker Hauptbahnhof Hua Lamphong ersetzen wird, desto mehr wird selbst für den Laien deutlich, dass hier eine Transformation des gesamten Bezirks im Norden von Bangkok im Gange ist.

So lässt die Staatliche Eisenbahngesellschaft (SRT) hier nicht lediglich nur einen neuen Bahnhof aus dem Boden stampfen, sondern einen gigantischen Komplex zur Mischnutzung, der nach seiner Fertigstellung das wichtigste Zentrum des Landes für Verkehr, Wohnen und Einzelhandel darstellen soll. Eine funktionale Streuung, die jede Menge Synergien ermöglicht. Rund um das neue Bahnhofsviertel sind die Grundstücks­preise im ersten Quartal des Jahres im Vergleich zum Vorjahr um 38,5 Prozent in die Höhe geschossen, weshalb Projektentwickler und Makler Bang Sue zum neuen Immobilien-Hotspot erkoren haben. Denn mit dem neuen Hauptbahnhof entsteht gleichzeitig ein 2.325 Rai (372 Hektar) großes Geschäftsviertel mit direkter Anbindung an die MRT Blue Line und Purple Line, zwei der wichtigsten öffentlichen Nahverkehrssysteme der Hauptstadt.

15.566 neue Wohnungen: Immobilien-Hotspot Hauptbahnhof

Eine Umfrage von „The Nation“ ergab, dass im Bang Sue-Tao Poon-Gebiet 15 Condominiumprojekte mit insgesamt 15.566 Wohneinheiten im Wert von 34 Milliarden Baht lanciert wurden, bei einem Unit-Preis von zwei bis vier Millionen Baht. Die Attraktivität des Standortes spiegelt sich auch in den Quadratmeterpreisen für Eigentumswohnungen der Kategorie A wider, die derzeit bei 117.000 bis 134.000 Baht liegen, Tendenz steigend.

Das Verkehrsministerium schätzt die Kosten für den Infrastrukturausbau im Rahmen des SRT-Masterplans (2019-2024) für die Bang Sue Grand Central Station auf insgesamt 150 Milliarden Baht. So inves­tiere der Privatsektor laut Verkehrsminister Arkhom Termpittayapaisith in eine Reihe von Projekten. Unter anderem in Gewerbegebäude, einen Sportkomplex, ein internationales Ausstellungszentrum und in Wohngebäude.

Eine intelligente und umweltfreundliche Stadt in der Stadt

Die Erschließung des 2.325-Rai-Areals erfolgt in drei Phasen. Erste Phase (2017 bis 2024): Anbindung der Bang Sue Grand Central Station sowie der Gewerbe- und Bürogebäude an das Verkehrssystem. Zweite Phase (2024 bis 2029): Errichtung eines MICE-Zentrums, ein Sportkomplex sowie von Einzelhandels-, Büro- und Wohnprojekten. Dritte Phase (2029 bis 2031): Bau weiterer Wohnungsbauprojekte nach dem Konzept „Smart City/ Green City“. Das Ergebnis ist eine intelligente und umweltfreundliche Stadt in der Stadt.