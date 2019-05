Von: Björn Jahner | 05.05.19

Das 120-Milliarden-Baht-Projekt One Bangkok ist das Herz der Transformation des Gebietes Rama IV. Insgesamt investiert die TCC Group 135 Milliarden Baht in den Standort, um der Hauptstadt ein Wahrzeichen des 21. Jahrhunderts zu bescheren. Foto: TCC Group

BANGKOK: Jeden Tag auf ein Neues schiebt sich die Blechlawine durch die Rama IV Road, eine der meistbefahrenen Straßen in Bangkok. Wurzeln schlagen möchte man in diesem Teil der Millionenmetropole im Hinblick auf die katastrophale Verkehrslage und abgasgeschwängerte Luft wohl kaum. Doch genau hier entsteht ein Mammutprojekt, das alles andere in den Schatten stellen dürfte. Für mehr als 170 Milliarden Baht sollen auf dem vier Kilometer langen Teilstück der Rama IV Road zwischen den Kreuzungen Sam Yan und Klong Toey fünf Großprojekte auf einer Fläche von 2,6 Millionen Quadratmeter aus dem Boden gestampft werden. Die Dimension des Projekts wird begreifbar, wenn man bedenkt, dass sich auf diesem Abschnitt allein vier U-Bahn-Stationen befinden.