TRAT: Eine Grüne Meeresschildkröte wurde mit Müll im Magen am Strand Ta Nuek im Bezirk Klong Yai tot angespült.

Die Schildkröte war fünf bis sechs Jahre alt. Beim Öffnen ihres Bauchs kamen Plastiktüten und Stücke von Seilen und Netzen, zusammen mit einigen Austernschalen zutage. Beamte sicherten Gewebeproben von einem Bein und sandten diese mit dem Mageninhalt an das Rayong Marine and Coastal Resources Research and Development Centre für weitere Untersuchungen. In letzter Zeit haben sich die Fälle gemehrt, dass Meereslebewesen an verschlucktem Plastikmüll gestorben sind.