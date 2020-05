Meeresparks erholen sich wieder

Von: Redaktion DER FARANG | 05.05.20

THAILAND: Das Nachlassen der Korallenbleiche und die Abwesenheit von Touristen aufgrund der Covid-19-Pandemie weckt Hoffnungen auf die Wiederherstellung der jahrelangen Schäden an den Meeresökosystemen, freut sich Thon Thamrongnawasawat, ein bekannter Meereswissenschaftler.

In einem Facebook-Posting schreibt Thon, dass dies ein „goldenes Jahr" in den Bemühungen des Landes sein könnte, die Unterwasserwelt zu retten, die nach Meinung vieler Experten durch übermäßigen Tourismus beschädigt wurde. Umfragen ergaben, dass die Korallen entlang der ausgedehnten Küstenlinie des Landes in den letzten Jahren Anzeichen von starker Ausbleichung zeigten. In diesem Jahr hat sich das Problem jedoch erheblich verbessert, da nur die Korallen in einigen Gebieten blasse Farben aufweisen, was ein heilbares Frühstadium der Bleiche ist. „Im Allgemeinen sehen fast alle Korallen gut aus, ohne Anzeichen von Bleicherscheinungen", sagte der Wissenschaftler.

Thon, der stellvertretende Leiter der Fakultät für Fischerei an der Universität Kasetsart ist, berichtet, dass Korallen, die minimales Bleichen erlitten haben, nur spärlich an Stellen rund um die Inseln in Trang zu finden sind. In einigen Jahren sei die Meerwassertemperatur vor der Andamanenküste auf 30,5 Grad Celsius gestiegen und habe lange Zeit auf diesem Niveau gelegen. In diesem Jahr sei die Temperatur jedoch nicht so stark gestiegen, zum Teil weil der Regen früher einsetzte. Obwohl die Meerwassertemperatur an der Küste des Golfs von Thailand höher ist als auf der Andamanenseite, sei die Situation bisher nicht besorgniserregend. Der bewölkte Himmel habe dazu beigetragen, die Temperatur des Meerwassers zu senken. Thon glaubt, dass die Abwesenheit von Touristen in den Meeresparks und das verringerte Ausmaß der Bleiche in sehr bedeutender Weise zur Wiederherstellung der Meeresressourcen des Landes beitragen werde.

Laut Jampen Pompakdee, Chef des Meeresparks Koh Hong in Krabi, wurden in den letzten Wochen um die Inseln herum mehr seltene Meerestiere gesichtet, da die Gewässer von Menschen ungestört blieben. Ebenfalls in Krabi sagten Beamte der Meeresparks, dass sie kürzlich Dutzende von Schwarzspitzen-Riffhaien gesehen hätten, die nahe am Strand um Koh Hong schwammen. Es war das zweite Mal innerhalb von zwei Wochen, dass sie die Haie gesehen haben. Die Meeresparks wurden als Teil einer staatlichen Politik zur Eindämmung der Übertragung des Covid-19-Virus geschlossen. Das Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation hat angekündigt, dass die Parks auf unbestimmte Zeit geschlossen bleiben.