Meer vor Bang Saen hat grüne Farbe angenommen

Das Meerwasser in Bang Saen hat eine giftgrüne Farbe angenommen. in Naturphänomen, das jedoch keine gesundheitsschädlichen Auswirkungen auf den Menschen habe, so die Umweltbehörden. Foto: The Nation

BANG SAEN: Das Meer vor dem Kilometer langen Strand von Bang Saen in der Nähe von Chonburi ist wegen eines Phänomens, das als Planktonblüte bekannt ist, grün geworden.

Es wird erwartet, dass sich die See in wenigen Tagen wieder normalisiert. Laut Narongchai Khunpluem, Bürgermeister der Gemeinde Saensuk, tritt dieses Phänomen immer dann auf, wenn Sonnenlicht und Nährstoffe für die Pflanzen leicht verfügbar sind. Dann wachsen sie und vermehren sich so dicht, dass die Farbe des Meeres sich wegen des grünen Planktonteppichs ändert. Die See enthalte viel Plankton der Noctiluca-Arten, und das Chlorophyll im Plankton lasse das Meer grün werden. Plankton sei harmlos und gebe keine giftige Substanz ab, aber das Meer habe einen starken Geruch wegen des Ammoniaks in den Planktonzellen. Viele kleine Fische seien gestorben, weil der Prozess den Sauerstoff im Wasser reduziert, fügte Narongchai hinzu. In diesem Jahr ist das Phänomen der Planktonblüte bereits viermal aufgetreten, im Februar, März, Juli und in diesem Monat.