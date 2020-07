Medizintouristen in Quarantäne-Hospitälern behandeln

Von: Redaktion DER FARANG | 01.07.20

BANGKOK: Das Gesundheitsministerium will neue Quarantäne-Einrichtungen in Krankenhäusern zur Behandlung von Medizintouristen ausweisen.

Laut Tares Krassanairawiwong, Generaldirektor des Ministeriums, hat ein Ausschuss unter dem Vorsitz des Tourismus- und Sportministers Phiphat Ratchakitprakarn beschlossen, solche Einrichtungen für im Ausland lebende Thais und Ausländer, die sich in Thailand medizinisch behandeln lassen wollen, vorzubereiten.

Thais und Ausländer müssen Termine für ihre Behandlung vereinbaren und in den 72 Stunden vor ihrer Ankunft negativ auf das Coronavirus getestet werden. Während ihres Aufenthalts in Thailand werden sie dreimal auf die Krankheit getestet - vor, während und nach der Behandlung. Die Dauer der Behandlung plus Quarantäne wurde auf 14 Tage festgelegt.

Thais, die aus dem Ausland zur medizinischen Behandlung kommen, werden in Krankenhausquarantäne-Einrichtungen gebracht, wo sie ihre Rechte auf Gesundheitsfürsorge geltend machen und dann den Restbetrag bezahlen müssen. Ausländische Patienten und ihre Begleiter werden zu alternativen Quarantäneeinrichtungen gebracht, wo sie die Gesamtkosten tragen müssen.