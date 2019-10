Von: Redaktion DER FARANG | 14.10.19

BANGKOK: Die Agentur für Drogenbekämpfung und -prävention warnt Thailänder, medizinisches Marihuana mit ins Ausland zu nehmen.

Niyom Termsrisuk, Generalsekretär der Behörde für Betäubungsmittelkontrolle, sagte, Cannabisprodukte seien zwar in Thailand legal, aber in vielen anderen Ländern eben nicht, selbst wenn sie in Thailand von einem Arzt verschrieben wurden.

Japanische Zollbeamte hätten auf dem Flughafen Neu-Chitose der Stadt Chitose auf der Insel Hokkaido einen Thai festgenommen, weil er versucht habe, 25 Gramm Cannabisölextrakt und Cannabisharz in das Land zu bringen. Der Mann habe behauptet, das in seinem Besitz befindliche Cannabis sei nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt. Marihuana ist in Japan für alle Zwecke illegal. Niyom wurde von japanischen Zollbeamten darüber informiert, dass der Thai eine kleine Schachtel Cannabisölextrakt in seinem Gepäck versteckt hatte.