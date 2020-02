Medaille und Urkunde für alle Läufer

Von: Redaktion DER FARANG (kabu) | 28.02.20

THAILAND: Das Nationale Olympische Komitee richtet am 14. Juni am Supachalasai Stadium in Bangkok den 2020 Olympic Day Walk and Run aus.

Angeboten werden ein Spaßlauf über 5 Kilometer und ein Mini-Marathon über 10 Kilometer. An dem Spaßlauf können bis zu 3.000 Läuferinnen und Läufer, am Mini-Marathon 5.000 Athleten teilnehmen. Alle Teilnehmer erhalten ein T-Shirt sowie eine Medaille und eine Urkunde. Zudem werden Preise verlost.

Anm. der Redaktion:

Der Austragungstermin wurde wegen Covid-19 vom 1. März auf den 14. Juni 2020 verschoben.