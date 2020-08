Von: Redaktion DER FARANG | 24.08.20

Am langen Wochenende werden die Mautgebühren erlassen. Foto: The Nation

BANGKOK: Zwei Motorways werden auch an dem verlängerten Wochenende vom 4. bis 7. September gebührenfrei sein. Den Verzicht auf die Mautgebühren hat das Kabinett beschlossen.

An dem Wochenende wurde der Freitag, 4. September, und der Montag, 7. September, von der Regierung zu Ersatztagen für zwei im April gestrichene Songkran-Feiertage bestimmt. Das Verkehrsministerium rechnet mit einem starken Verkehrsaufkommen während des langen Wochenendes. Damit an den Mautstellen sich nicht lange Fahrzeugschlangen bilden, entfällt die Gebühr.

Vom 3. September um Mitternacht bis zum 8. September um Mitternacht sind die folgenden Motorways gebührenfrei:

▪︎ Nr. 7: Bangkok – Pattaya

▪︎ Nr. 9: Äußere Ringstraße von Phrapradaeng nach Bangkhuntian und Kanchanapisek Road von Bangpa-In nach Bang Phli

Die Expressway Authority of Thailand will auch auf die Mautgebühr auf ausgewählten Schnellstraßen in Bangkok verzichten.