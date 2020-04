Von: Redaktion DER FARANG | 24.04.20

Das Matterhorn in Zermatt, wird kurz nach Mitternacht mit der thailändischen Nationalflagge beleuchtet, um den Kampf gegen das Coronavirus zu unterstützen. Foto: www.zermatt.ch © Light Art by Gerry Hofstetter / Michael Portmann

BANGKOK: Zermatts Tourismus greift zu einer außergewöhnlichen Solidaritätsaktion. Als Zeichen der Hoffnung in Zeiten der Coronavirus-Pandemie wird das Schweizer Matterhorn täglich in den Farben von Nationalflaggen beleuchtet, auch in Thailands Nationalfarben.

Die Aktion ist ein Kunstwerk des Lichtkünstler Gerry Hofstetter, der eines der Wahrzeichen der Schweiz im Auftrag der Gemeinde Zermatt nachts bestrahlt. Die thailändische Fahne wurde im Rahmen dieser spektakulären Unterstützungsshow für den weltweiten Kampf gegen Covid-19 am frühen Freitag auf den berühmtesten Berg der Schweiz projiziert.

„Die stets freundliche Bevölkerung Thailands leidet unter dem Coronavirus. Deshalb konnte Songkran in diesem Jahr nicht auf die übliche Weise durchgeführt werden", schrieben Zermatter Beamte auf der Website der Stadt. „Wir senden ein Zeichen der Hoffnung und Stärke und zeigen Solidarität mit dem thailändischen Volk. Die thailändische Flagge war eine von mehreren Lichtprojektionen, die auf dem Berg angebracht wurden, um Länder rund um den Globus im Kampf gegen das Virus zu unterstützen. Sie erschien nach der Nationalflagge von Südkorea und vor der Flagge von Singapur.

Die Schweizer Botschaft in Thailand veröffentlichte das Bild später auf ihrem Facebook-Konto mit einer ermutigenden Botschaft an die Thailänder, um die starken Bande zwischen den beiden Ländern aufzuzeigen. „Wir wollen ein Zeichen der Hoffnung und Stärke setzen und wünschen allen, die in diesem schönen Land leben, beste Gesundheit", schrieb die Botschaft.