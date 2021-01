Von: Redaktion DER FARANG | 19.01.21

BANGKOK: Das Rail Transport Department besteht darauf, dass die Obergrenze des Fahrpreises für den BTS Skytrain auf der Green Line auf 158 B. gedeckelt wird.

Laut dem stellvertretenden Generaldirektor Kittiphan Panchan will seine Behörde in einem Brief an die Stadtverwaltung (BMA) die Aussetzung der Fahrpreisobergrenze fordern. Die Obergrenze verstoße gegen einen Kabinettsbeschluss vom 26. November 2020, und der Fahrpreis stelle eine unfaire Belastung für die Skytrain-Fahrgäste dar.

Verkehrsminister Saksayam Chidchob sagte am Samstag, die Stadtverwaltung solle ihren Plan bezüglich des neuen BTS-Höchsttarifs stoppen. Der Höchsttarif von 158 B. sollte ursprünglich am 16. Februar eingeführt werden. Bangkoks Gouverneur Aswin Kwanmuang bot jedoch eine kurze Ermäßigung auf 104 B. an, um die Belastung der Pendler in der Stadt während des Covid-19-Ausbruchs zu verringern.

Sophon Sarum, Vorsitzender des Verkehrsausschusses des Repräsentantenhauses und ehemaliger Verkehrsminister, fordert, dass die Fahrpreisgestaltung auf der Green Line transparent sein müsse. Er glaubt, dass die maximale Fahrpreisobergrenze viel niedriger sein könnte. Der Abgeordnete der Bhumjaithai-Partei wies die Behauptung der Stadtverwaltung zurück, dass sie nicht in der Lage sei, die Kredite für die Green Line zurückzuzahlen und die Schulden zu verwalten. Die Stadt solle Mittel aus Finanzquellen wie Banken und anderen Finanzinstitutionen mobilisieren.