BANGKOK: Bei einer Massenkarambolage auf dem Expressway Sri Nakharin wurden drei Franzosen in einem Taxi verletzt.

Ein thailändischer Autofahrer war mit seinem Honda in der Ramkhamhaeng-Gegend in einen Unfall verwickelt und flüchtete. Als der 29-Jährige in die Ausfahrt des Expressway Sri Nakharin fuhr, kollidierten mehrere Fahrzeuge. Darunter war das Taxi, in dem die Franzosen saßen. Bei dem Zwischenfall erlitten acht Personen Verletzungen. Erheblich beschädigt wurden drei Autos und drei Motorräder. Der offenbar unter Alkoholeinfluss stehende Honda-Fahrer wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.