Von: Björn Jahner | 04.08.19

HUA HIN: „Impression – Water, Boat and the Way of Life“ lautet der Titel einer neuen sehenswerten Ausstellung im Baansillapin Hua Hin, die noch bis zum 30. August besichtigt werden kann.

Präsentiert werden Aquarellbilder der „Impressionen“-Serie von Aood Ampawa, mit denen der mit vielen Preisen ausgezeichnete Künstler das Alltagsleben thailändischer Fischer thematisiert. Die Bilder zeichnen sich durch Unkompliziertheit und Farbenvielfalt aus, weshalb man kein Kunstexperte sein muss, um die Geschichte hinter dem jeweiligen Exponat zu verstehen. Das Baansillapin – Art Village Huahin befindet sich in Hin Lek Fai und hat täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.