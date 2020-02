Von: Redaktion DER FARANG | 28.02.20

PATTAYA: Hoteliers, Restaurants und besonders die Barmädchen freuen sich über den Besuch Tausender amerikanischer Soldaten und den kräftigen Einnahmenschub zum Ende der touristischen Hauptsaison.

Die Marines aus den USA nehmen an der 39. Militärübung Cobra Gold 2020 teil, die bis zum 6. März läuft. Hauptsächlich in der Provinz Chonburi mit Schwerpunkt Sattahip. Die Marines goutieren den Abstecher nach Pattaya und das bizarre Nachtleben als willkommene Abwechslung. In diesem Jahr kommen sie nicht nur mit Bussen und Taxis von den Häfen Laem Chabang und Chuck Samet bei Sattahip. Die Marines landen mit kleinen Booten am Strand in Pattaya. Für die lokale Wirtschaft, vor allem aber für das Entertainment, füllen die US-Boys die riesigen Lücken in den Kassen seit dem Ausbruch des Covid-19-Virus und dem Ausbleiben von Touristen.