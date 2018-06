BRÜSSEL (dpa) - In Zusammenhang mit den Terroranschlägen von Brüssel im März 2016 hat die belgische Staatsanwaltschaft Anklage gegen einen Mann erhoben, der bereits wegen anderer Terror-Taten verurteilt worden war. Wie die Behörde am Freitag mitteilte, habe der auf Terrorismus spezialisierte Ermittlungsrichter den 24-jährigen Sofien Ayari am Donnerstag wegen der Beteiligung an den Aktivitäten einer terroristischen Organisation angeklagt. Bei den islamistisch motivierten Anschlägen in Brüssel töteten Selbstmordattentäter am 22. März 2016 in der Metro und am Flughafen 32 Menschen.

Bereits im April war Ayari wegen der Beteiligung an einer Schießerei mit Polizisten zu 20 Jahren Haft verurteilt worden. Zusammen mit Salah Abdeslam und zwei anderen Komplizen war er kurz vor dem Attentat von Brüssel bei einer Polizei-Razzia in der Brüsseler Gemeinde Forest aufgespürt worden und hatte auf die Polizisten geschossen. Abdeslam galt zeitweise als meistgesuchter Terrorist Europas und war nach Ermittlungserkenntnissen auch an den blutigen Anschlägen von Paris beteiligt, bei denen im November 2015 130 Menschen getötet worden sind. Wegen der Schießerei wurde auch Abdeslam im April zu 20 Jahren Haft verurteilt.