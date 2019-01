Von: Redaktion DER FARANG | 20.01.19

BANGKOK: Zehntausend chinesische Touristen hat der stellvertretende Ministerpräsident Prawit Wongsuwan am Sonntag zu Mango mit Klebreis, weiteren Obstsorten und Speisen eingeladen.

Fünf Tonnen dieses berühmten thailändischen Nachtisches werden von 16 bis 22 Uhr an einem See in Muang Thong Thani gereicht. Veranstalter sind mehrere private und staatliche Stellen, darunter das Interimsparlament, das Tourismusministerium, die Vereinigung der Tourunternehmen und die chinesisch-thailändische Community. Die Veranstaltung unter dem Motto „We Care For You“ soll auch den Guinness-Weltrekord für das größte klebrige Reismango-Bankett aller Zeiten brechen. Ein Vertreter des Nachschlagewerks hat sich angekündigt. Die Organisatoren erhoffen sich von diesem Bankett, ein gutes Bild der thailändischen Gastfreundschaft zu vermitteln und künftig mehr Urlauber aus China.