Von: Redaktion DER FARANG | 22.11.20

Eine Zuschrift zu einer Situation, wie sie sich überall in Thailand häufig an den vielen deutschsprachigen Stammtischen ergibt und vielleicht erkennt sich ja der ein oder andere Leser selbst wieder:

Da wird wie wild auf die Politik in Berlin geschimpft und warum man so naiv sein konnte, die Grenzen 2015 für die vielen Flüchtlinge zu öffnen. Und generell müssten doch eh alle erst einmal vernünftig Deutsch lernen, wenn man in Deutschland, Österreich oder der Schweiz bleiben will. Das sei ja wohl das Mindeste!

Wenn ich sowas in meiner Gegenwart höre, fällt es mir schon schwer ruhig zu bleiben. Ich denke, dass jeder einmal für einen Moment ernsthaft in sich gehen und sich selbst fragen sollte, wie es eigentlich um die eigene Bereitschaft zur Integration in Thailand bestellt ist?

Denn wer sich den ganzen Tag fast ausschließlich mit Deutschsprachigen umgibt und bis auf eine Handvoll Phrasen kein Thai beherrscht, leistet nicht mal ansatzweise das, was er so forsch am Stammtisch und vielen sozialen Medien gebetsmühlenartig fordert. „Jeder sollte erst einmal vor seiner eigenen Haustür kehren“, lautet ein altes und treffendes Sprichwort.

Dabei ist die Sprache in der Tat ein machtvoller Türöffner und hat meine Sicht auf die Thais, deren Zusammenleben und die Kultur komplett verändert. Die Erfahrung, die thailändische Lebenswirklichkeit in ungeahnter Tiefe zu erfahren und neu zu entdecken, indem man die Landessprache einigermaßen beherrscht, wünsche ich jedem.

Natürlich ist das nicht immer leicht, aber in den letzten Jahren hat sich viel getan. Inzwischen ist es aufgrund einer neu entwickelten Lautschrift für Deutschsprachige einfacher denn je, die thailändische Sprache zu erlernen und schnell Fortschritte zu erzielen.

Natürlich braucht es etwas Mut, diesen Schritt zu machen, aber es lohnt sich.

In diesem Sinne, viel Erfolg und alles Gute!

Silko Vogt

(www.thailernen.net)

