Von: Redaktion DER FARANG | 05.02.19

BRÜSSEL (dpa) - Der Spitzenkandidat von CDU und CSU für die Europawahl, Manfred Weber, hat vor einer Blockade der Zugfusion von Siemens und Alstom durch die EU-Wettbewerbshüter gewarnt. «Die Fusion Siemens-Alstom zu blockieren, wäre meiner Meinung nach ein großer Fehler», sagte Weber am Dienstag. «In einer globalisierten Wirtschaft, in der europäische Unternehmen gegen ungleich größere Konkurrenten bestehen müssen, sollten wir unserer europäischen Industrie helfen und den Unternehmen keine Steine in den Weg legen.»

Es müsse möglich sein, die EU-Wettbewerbsregeln anzuwenden und gleichzeitig «europäische Champions» zu schaffen, sagte Weber weiter. «Wie soll unsere europäische Industrie mit China oder Amerika konkurrieren, wenn Europa ihr nicht zur Seite steht.»

Die Hersteller von ICE und TGV wollten ihre Zugsparten zu Europas größtem Hersteller zusammenlegen. Die EU-Kommission könnte jedoch bereits am Mittwoch den Deal wegen negativer Auswirkungen auf den EU-Binnenmarkt untersagen. Die EU-Kommissare sollten zwei Wettbewerbsfälle unter die Lupe nehmen, teilte ein Sprecher der Brüsseler Behörde mit, ohne nähere Details zu nennen. EU-Kommissarin Margrethe Vestager hat seit geraumer Zeit Bedenken gegen den Zusammenschluss.