KUALA LUMPUR (dpa) - Malaysias ehemalige «First Lady» Rosmah Mansor ist wegen einer Korruptionsaffäre verhaftet worden.



Die Frau des früheren Premierministers Najib Razak steht unter Verdacht, sich in dessen langjähriger Amtszeit persönlich bereichert zu haben. Die nationale Anti-Korruptions-Behörde warf ihr am Mittwoch auch Geldwäsche vor. Bei der 66-Jährigen waren in den vergangenen Monaten große Mengen an Luxuswaren wie Kleidung, Schmuck und Handtaschen sowie Bargeld in verschiedensten Währungen sichergestellt worden.

Gegen Malaysias prominentes Paar ermittelt seit der Abwahl des Politikers im Mai dieses Jahres die Justiz. Najib selbst war auch schon verhaftet worden, kam jedoch gegen Zahlung von gut 700 000 Euro Kaution wieder auf freien Fuß. Das Paar weist alle Vorwürfe zurück. Die Anklage gegen den 65 Jahre alten Ex-Premier lautet unter anderem auf Machtmissbrauch und Geldwäsche.

In der Affäre geht es um Geld aus einem 2009 von Najib aufgelegten Regierungsfonds namens 1MDB, der eigentlich die Wirtschaft fördern sollte. Aus dem Fonds sollen mehr als 4,5 Milliarden Dollar (3,8 Mrd. Euro) abgezweigt worden sein. Noch zu Regierungszeiten wurden etwa 700 Millionen Dollar (600 Mio. Euro) auf einem der privaten Konten des damaligen Ministerpräsidenten entdeckt. Eine Untersuchung in Malaysia sprach ihn von allen Vorwürfen frei.

Nach Najibs überraschender Niederlage bei der Parlamentswahl im Mai gegen seinen ehemaligen Förderer Mahathir Mohamad (92) wird gegen ihn jedoch ermittelt. Najib war von 2009 bis Mai 2018 Ministerpräsident des südostasiatischen Landes.