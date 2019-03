Malaeng Thod – Thailands beliebtester Snack

Von: Kuno Paulus | 24.03.19

THAILAND: Fährt man übers Land, sieht man zuweilen senkrecht über Bassins gespannte Plas­tikplanen auf den Feldern. Im Isaan und in Kambod­scha sind diese Fangfallen häufig. Nachts werden die Planen angestrahlt, Heuschrecken springen dagegen und fallen ins Wasser. Morgens sammelt man sie ein und frittiert sie in heißem Öl. Eine andere Fangmethode sind Schwarzlichtlampen an Bambusstangen und ein großer Trichter über einer im Boden eingelassenen Wanne.

