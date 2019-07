Von: Redaktion DER FARANG | 17.07.19

BANGKOK: Bürgerinitiativen wollen sich am Donnerstag vor dem Regierungsgebäude versammeln. Sie wollen ihrer Forderung Nachdruck verleihen, dass die Staatsbahn von ihrem weitläufigen Makkasan-Areal große Flächen nicht für den Bau der Hochgeschwindigkeitstrecke der Eisenbahn vom Flughafen Don Mueang zum Airport U-Tapao zur Verfügung stellt.



Dieses Gebiet in der Innenstadt, so die Bürgerbewegungen, sollte als „grüne Lunge“ der Stadt erhalten bleiben. Und das Depot der Eisenbahngesellschaft (SRT) könnte zu einem Museum für Touristen ausgebaut werden. Die SRT soll von ihrem 497 Rai großen Areal 150 Rai an das von der Charoen Pokphand Group geführte Konsortium abgeben, das den Zuschlag für den Bau der 220 Milliarden Baht teuren Bahnstrecke erhalten hat. Das Projekt ist Teil des Östlichen Wirtschaftskorridors (EEC) in den Provinzen Chachoengsao, Chonburi und Rayong.

Verschiedene Bürger- und Arbeiterverbände wollen sich am Donnerstag der Kundgebung vor dem Regierungsgebäude anschließen, um die Nutzung des Geländes als Teil der High-Speed-Strecke abzulehnen. „Das Makkasan-Land ist Bangkoks letzte grüne Lunge", betont denn auch Pongkwan Sukwattana Lassus, Architektin und Mitglied der Association of Siamese Architects.