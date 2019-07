Von: Redaktion DER FARANG | 02.07.19

PATTAYA: Eine am Jomtien-Strand angespülte Hawksbill-Meeresschildkröte, scheint das neueste Opfer des verschmutzten Meeres zu sein.

Laut dem Sea Turtle Conservation Center der Royal Thai Navy wurde am Sonntag der Kadaver am Na Jomtien Beach gefunden. Eine Autopsie ergab, dass der Magen der Schildkröte voller Plastikmüll und Fischernetzstücke war. Kornkamol Kitimala, ein Tierarzt des Naturschutzzentrums, sagte, die im Magen der etwa ein Jahr alten Schildkröte gefundenen Rückstände seien die Todesursache gewesen. Nach Angaben des Meeresbiologen Thon Thamrongnawasawat wurden am vergangenen Wochenende im Golf von Thailand mindestens drei Meeresschildkröten tot aufgefunden. Viele Schildkröten würden sterben, weil sie in Fischernetzen gefangen oder von Booten getroffen werden. Die Behörden müssten sich dringend mit dem Problem der Meeresverschmutzung befassen sowie den Seetransport und die Fischerei besser regulieren.