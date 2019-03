PARIS (dpa) - Nach dem Fall der letzten Bastion der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron Partner und Streitkräfte der internationalen Koalition gewürdigt. Es sei nun eine bedeutende Gefahr für sein Land beseitigt, teilte Macron am Samstag via Twitter mit. «Aber die Bedrohung bleibt, und der Kampf gegen terroristische Gruppen muss weitergehen», forderte Macron.

Truppen unter kurdischer Führung hatten zuvor den syrischen Ort Baghus befreit. Die Syrischen Demokratischen Kräfte erklärten einem Sprecher zufolge die vollständige Zerstörung des so genannten Kalifats und «die territoriale Niederlage des IS zu 100 Prozent».

Frankreich kämpft in der Internationalen Koalition gegen den IS im Nahen Osten. In Syrien setzt Paris nach offiziell nicht bestätigten Berichten auch Hunderte Soldaten aus Spezialeinheiten ein. Frankreich wird seit Jahren von einem islamistischen Terrorwelle erschüttert. Bei Anschlägen im Land wurden rund 250 Menschen aus dem Leben gerissen.