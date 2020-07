Befreiungsschlag für Macron? - Krisenmanager wird neuer Premier

Written by: Julia Naue und Christian Böhmer (dpa) | 03/07/2020 | Aktualisiert um: 19:40

PARIS: Macron bleiben noch zwei Jahre - dann ist seine Amtszeit vorüber. Jetzt ist seine letzte Chance gekommen, das Ruder herumzureißen. Denn bisher, da lief es eher nicht so gut. Dafür hat er sich nun einen neuen Premier ausgesucht - doch der ähnelt irgendwie dem alten.

Spätestens als am Freitag vor dem Amtssitz des Premierministers Umzugskartons auftauchten, war klar: Édouard Philippe wird gehen. Nur wenige Stunden vorher waren der 49-Jährige und mit ihm die komplette französische Regierung zurückgetreten. Über eine Kabinettsumbildung wurde bereits spekuliert - Präsident Emmanuel Macron hatte schon länger einen politischen Neuanfang angestrebt. Und nun präsentierte er auch gleich den Mann, der seine Pläne künftig umsetzen soll: Jean Castex.

Jean Wer? Castex ist in der französischen Öffentlichkeit kaum bekannt, der 55-Jährige ist hochrangiger Beamter und Bürgermeister in der Stadt Prades an der Grenze zu Spanien. In der Corona-Krise koordiniert er die Lockerungen. Er kommt von den bürgerlich Rechten und arbeitete bereits unter Ex-Präsident Nicolas Sarkozy im Élyséepalast. Castex gilt als effizient, geräuschlos und gut vernetzt. Mit ihm entscheidet sich Macron also gegen eine deutliche politische Neuausrichtung - und für einen Krisenmanager.

Und Krisen - von denen hat Macron momentan genug. Nicht zuletzt wegen Corona ist der ehrgeizige 42-Jährige mit seiner Reformpolitik zunächst gescheitert. Bis zum Ende seiner Amtszeit 2022 wird er die Finanzen nicht sanieren können - das Land hat sich in der Corona-Krise massiv verschuldet. Daran, absehbar wirtschaftlich mit Deutschland mithalten zu können, ist nicht zu denken. Macron bleiben keine zwei Jahre mehr - voraussichtlich steht am Ende seiner Präsidentschaft keine Erfolgsgeschichte. Aber es soll auch kein völliges Debakel werden.

Castex und sein Vorgänger Philippe - sie unterscheidet auf den ersten Blick nicht viel. Beide haben die Kaderschmiede Ena besucht - ein Abschluss dort öffnet in Frankreich Tür und Tor für die Topetagen in Verwaltung, Diplomatie und Politik. Beide kommen von den Konservativen und gelten eher als die Macher im Hintergrund - Technokraten im Pariser Politikbetrieb. Warum also musste Philippe gehen?

Dass Veränderungen ins Haus standen - das war schon länger klar. Bereits mitten in der Coronakrise, als die Menschen im Land eingesperrt zu Hause saßen, hatte Macron erklärt, sich neu erfinden zu wollen. Nach der Schlappe bei den Kommunalwahlen dürften die Alarmglocken besonders laut geschrillt haben. Das Macron-Lager ging fast leer aus, den Grünen gelang ein beispielloser Durchmarsch.

In den vergangenen Monaten war in französischen Medien auch immer ein Konkurrenzkampf zwischen Philippe und Macron Thema. Der großgewachsene, ruhige Philippe navigierte Frankreich durch die Krise - gab den Menschen Verlässlichkeit. Macron tauchte fast nur als Nebendarsteller in Fernsehansprachen auf. Philippe überflügelte den ehrgeizigen Präsidenten in den Beliebtheitsumfragen.

Macron betonte zuletzt, dass er ein enges Vertrauensverhältnis zu Philippe habe und lobte dessen Arbeit. Der wird nun als Bürgermeister nach Le Havre gehen - und manch einer spekuliert, dass er diese Zeit nutzen könnte, um sich für die Wahlen 2022 in Stellung zu bringen. Für seine Nachfolge waren zahlreiche Namen im Gespräch - sicher hätten viele auch gerne ein Frau gesehen - etwa Verteidigungsministerin Florence Parly.

Mit der Entscheidung für Castex hat Macron nun nicht mit dem Mitte-Rechtslager gebrochen - kein radikaler Schwenk Richtung links. Doch wie geht es weiter? «Gelbwesten»-Proteste, wochenlange Streiks gegen die Rentenreform und dann Corona: Macrons Präsidentschaft war vor allem von Krisen geprägt. Die Menschen im Land vertrauten ihrem Staatschef nicht, ginge gegen dessen Politik auf die Straße. Mit seinen Rentenplänen zog er zuletzt die Wut der Bürgerinnen und Bürger auf sich.

Corona hatte die Proteste gegen das für Macron so wichtige Projekt jäh unterbrochen. «Diese Reform kann nach dem Ende der Krise nicht unverändert wieder aufgenommen werden», betonte Macron nun in einem Interview mit Regionalzeitungen. Aber in den Mülleimer gehörten die Pläne auf keinen Fall. Doch der Präsident gibt sich auch selbstkritisch: «Ich habe manchmal den Eindruck erweckt, dass ich Reformen gegen das Volk durchsetzen will.»

Die politischen Ziele für die verbleibende Zeit zeichnet er klar auf, setzt verstärkt auf Soziales: Er will sich gegen Jugendarbeitslosigkeit einsetzen und für eine besseres Gesundheitssystem starkmachen. Pflegepersonal verspricht er mehr Geld, Steuererhöhungen schließt er aus. Er deutet an, dass die Menschen im Land länger arbeiten müssen und ein bequemes Sozialsystem kein Anreiz für Arbeitslosigkeit sein darf. Grüne Politik - ja, das möchte er, aber dann doch in Maßen. An der Atomkraft hält er fest.

Nein, es kann nicht ganz so weitergehen wie bisher. Man könne die Wirtschaftskrise und die internationalen Entwicklungen nicht ignorieren, so Macron. Doch einer Sache ist er sich dennoch sicher: «Ich glaube, dass der Kurs, den ich 2017 eingeschlagen habe, nach wie vor richtig ist.»