Luxusreisen im Fokus neuer Kampagne

Von: Björn Jahner | 04.08.19

Die Angebote umfassen eine Reihe von Premiumaktivitäten zum Spezialpreis wie Katamaran-Ausflüge. Foto: #Where in the World

THAILAND: Die Thailändische Tourismusbehörde (TAT) hat die neue Kampagne „Where in the World“ initiiert, um Luxusreisen zu zehn ausgewählten Destinationen in Thailand zu bewerben: Phuket, Krabi, Phang-nga, Samui, Hua Hin, Pattaya, Kanchanaburi, Khao Yai, Chiang Mai und Chiang Rai.

Im Rahmen der Marketingaktion werden Reisepakete angeboten, inklusive Flug und Übernachtung sowie Preisnachlässen für Premiumaktivitäten wie Rundflüge über Krabi oder oder Katamaran-Segeltörns vor Phuket. In Zusammenarbeit mit Thai Airways International (THAI) und Thai Smile sind Premiumreisepakete erhältlich, darunter eine dreitägige Reise nach Chiang Mai mit zwei Übernachtungen im Onsen At Monchaem Hotel für 19.000 Baht für zwei Personen, inklusive Flug mit Thai Smile oder Flug in der Business Class mit THAI für 25.800 Baht. Infos: www.whereintheworld.travel.