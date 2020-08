Lukaschenko lehnt Neuwahlen ab

MINSK: Staatschef Alexander Lukaschenko hat nach Massenprotesten in Belarus (Weißrussland) Neuwahlen abgelehnt. Es werde keine geben, sagte der Präsident am Montag bei einem Besuch des staatlichen Fahrzeugherstellers MZKT in Minsk der Staatsagentur Belta zufolge. «Sie werden nicht erwarten, dass ich etwas unter Druck mache.» Ähnlich hatte er sich bereits am Sonntag geäußert und Fälschungsvorwürfe bei der Präsidentenwahl vor gut einer Woche zurückgewiesen. Seit der Wahl kommt es landesweit zu Demonstrationen.

Zugleich signalisierte er Reformbereitschaft. Derzeit werde an der Option einer Verfassungsänderung gearbeitet, die eine Umverteilung der Macht vorsehe, wird Lukaschenko von der Staatsagentur zitiert, ohne Details zu nennen. Er sei bereit, Befugnisse zu teilen, «aber nicht unter Druck und nicht über die Straße».

Zu Wochenbeginn traten Arbeiter in vielen Staatsbetrieben in den Streik. Die Fabriken gelten in der Ex-Sowjetrepublik als elementar für das Funktionieren des Staates. Experten gehen davon aus, dass Lukaschenko über die Arbeitsniederlegungen nach 26 Jahren an der Macht am schnellsten zum Aufgeben gedrängt werden kann.

Die Staatsagentur Belta behauptete am Montag, dass die Werke im Land «im Großen und Ganzen funktionieren». Lukaschenko sagte: «Diejenigen, die arbeiten wollen, sollen arbeiten. Wenn nicht, dann werden wir sie auch nicht dazu zwingen.» Wenn 150 oder sogar 200 Menschen streikten, dann habe das keinen Einfluss auf den Betrieb.

Lukaschenko flog am Vormittag mit einem Hubschrauber auf das Werksgelände. Während der Rede riefen ihm die Beschäftigten «Hau ab» entgegen, wie in Videos zu sehen war. Im Nachrichtenkanal Telegram gab es Aufnahmen von Versammlungen in Betrieben und Mitarbeiter, die ihre Fabriken verlassen hatten und auf der Straße demonstrierten.

Auch das Staatsfernsehen hatte am Montag Sendeprobleme, weil Mitarbeiter entweder streikten oder prominente Moderatoren gekündigt haben. Für den Abend war in der Hauptstadt Minsk eine neue Großkundgebung geplant. Bereits am Sonntag demonstrierten im Stadtzentrum Hunderttausende gegen Gewalt und Willkür unter Lukaschenko. Viele forderten auch seinen Rücktritt und Neuwahlen.

Staatsanwaltschaft : Fast alle Festgenommenen wieder frei

MINSK: Fast alle inhaftierten Demonstranten bei den Massenprotesten in Belarus (Weißrussland) sind nach Darstellung der Behörden wieder freigelassen worden. Das teilte am Montag die Generalstaatsanwaltschaft in Minsk der Staatsagentur Belta zufolge mit. Von den rund 7000 Festgenommen aus der vergangenen Woche seien «praktisch» alle wieder frei, hieß es.

Seit Tagen gibt es in der Ex-Sowjetrepublik Massenproteste gegen die Staatsführung um den Langzeit-Präsidenten Alexander Lukaschenko. Sicherheitskräfte gingen mit brutaler Gewalt gegen Tausende Demonstranten und friedliche Bürger vor.

Nach internationaler scharfer Kritik gegen die Polizeigewalt wurden bereits am Freitag 2000 Menschen freigelassen. Sie berichteten vielfach von Gewalt und Misshandlungen in den Gefängnissen und im Polizeigewahrsam. Zudem wurden unzählige Bilder veröffentlicht, in denen die Demonstranten ihre von Blutergüssen gezeichneten Körper zeigten. Nach Angaben des Ermittlungskomitees gab es Hunderte Beschwerden gegen das Vorgehen der Sicherheitskräfte.

Bei einem Protestmarsch hatten am Sonntag Hunderttausende Menschen den Rücktritt Lukaschenkos und die Freilassung der politischen Gefangenen gefordert. Dabei gab es kaum Festnahmen.

Tichanowskaja erklärt sich zur Führung der Proteste bereit

MINSK: Angesichts der seit mehr als einer Woche andauernden Massenproteste in Belarus (Weißrussland) will sich die Oppositionelle Swetlana Tichanowskaja an die Spitze der Bewegung gegen Staatschef Alexander Lukaschenko stellen. «Ich bin bereit, in dieser Zeit Verantwortung zu übernehmen und als nationale Anführerin zu handeln», sagte die 37-Jährige am Montag in einer Videobotschaft aus ihrem Exil im EU-Land Litauen. Sie hoffe, dass sich mit diesem Schritt das Land beruhige, alle politischen Gefangenen freigelassen und so bald wie möglich neue Präsidentschaftswahlen angesetzt werden könnten.

Tichanowskaja hatte Belarus aus Angst um ihre Sicherheit und die ihrer Kinder verlassen. Ihre Unterstützer sehen sie als die eigentliche Gewinnerin der Präsidentenwahl vor gut einer Woche, die von massiven Fälschungsvorwürfen überschattet war. Sie hatte bereits im Wahlkampf angekündigt, als Präsidentin Neuwahlen auszurufen.

«Ich habe und hatte keine Illusionen in Bezug auf meine politische Karriere», sagte sie. «Ich wollte kein Politikerin sein, aber das Schicksal fügte es so.» Das wichtigste sei die Unabhängigkeit von Belarus. «Sie ist die Konstante, die unter keinen Umständen verloren gehen darf.»

Sie forderte in dem Video die Sicherheitskräfte und Mitarbeiter der Justiz auf, die Seite zu wechseln: «Wenn Sie sich entscheiden, keine kriminellen Befehle mehr auszuführen und sich an die Seite der Menschen zu stellen, werden diese Ihnen vergeben.»

Großbritannien erkennt Wahl nicht an

LONDON/MINSK: Großbritannien erkennt das Wahlergebnis in Belarus (Weißrussland) nicht an. Der britische Außenminister Dominic Raab sprach am Montag im Kurznachrichtendienst Twitter von «Betrug» und «schweren Mängeln». Raab kritisierte auch die Unterdrückung der friedlichen Proteste nach der Wahl. Er forderte eine Untersuchung und drohte, gemeinsam mit anderen Ländern Sanktionen zu beschließen.

Seit der umstrittenen Präsidentenwahl vor etwa einer Woche kommt es landesweit zu Protesten gegen Staatschef Alexander Lukaschenko. Er soll nach offiziellen Angaben die Wahl mit mehr als 80 Prozent der Stimmen gewonnen haben. Die Oppositionelle Swetlana Tichanowskaja hatte Belarus aus Angst um ihre Sicherheit verlassen. Ihre Unterstützer sehen sie als die eigentliche Gewinnerin der Wahl.

Belarus-Botschafter in Bratislava solidarisch mit Demonstranten

BRATISLAVA: Der weißrussische Botschafter in Bratislava, Igor Leschtschenja, hat sich mit den Demonstranten in Belarus solidarisiert. In einer Videobotschaft erklärte er am Wochenende nach Übersetzung der slowakischen Nachrichtenagentur TASR: «Ich bin solidarisch mit denen, die im Rahmen friedlicher Demonstrationen auf die Straßen der Städte von Belarus gegangen sind, damit ihre Stimme gehört wird.» Auch er sei schockiert von brutalen Folterungen und vom Einprügeln der Polizei auf eigene Bürger, sagte der Diplomat, der seit 2016 die Botschaft von Belarus in der Slowakei führt.

Der slowakische Außenminister Ivan Korcok wertete die Videobotschaft als Bestätigung dafür, dass die Lage in Belarus sehr ernst sei: «Das ist ein Signal eines erfahrenen Diplomaten, der mit dieser mutigen und klaren Haltung seinen Mitbürgern Unterstützung bekundet.» Er fühle sich dadurch in seiner eigenen kritischen Haltung gegenüber Präsident Alexander Lukaschenko bestärkt, sagte Korcok TASR. Mehrere slowakische Politiker wie Umweltminister Jan Budaj hatten am Wochenende in Bratislava an Solidaritätskundgebungen für die weißrussische Opposition teilgenommen.

Die Botschaft von Belarus in Bratislava bestätigte der Deutschen Presse-Agentur die Echtheit des Videos. Der Botschafter selbst war aber zunächst nicht für eine Stellungnahme erreichbar.