Lukaschenko lässt 2000 Gefangene frei

Männer verlassen eine Haftanstalt, in der Demonstranten nach einer Massenkundgebung im Anschluss an die Präsidentschaftswahlen saßen. Bei den Protesten in Belarus gegen Wahlfälschung unter Präsident Lukaschenko sind i... Foto: Sergei Grits/Ap/dpa

Lukaschenko macht Ausland für Proteste verantwortlich

MINSK: Staatschef Alexander Lukaschenko hat erneut das Ausland für die Massenproteste in Belarus (Weißrussland) verantwortlich gemacht. Sie seien aus den Niederlanden, Polen und der Ukraine gekommen, sagte der Präsident am Freitagabend der Staatsagentur Belta zufolge in Minsk. Wen er damit genau meinte, sagte Lukaschenko jedoch nicht. Konkret erwähnte er den russischen Oppositionspolitiker Alexej Nawalny, der auf seiner Internetseite groß über die Ereignisse im Nachbarland berichtet. Dessen Leute seien nach Belarus gekommen.

Seit der von massiven Fälschungsvorwürfen überschatteten Präsidentenwahl am Sonntag kommt es zu Protesten gegen Gewalt und Polizeiwillkür unter Lukaschenko. Fast 7000 Menschen wurden bislang festgenommen, mehr als 2000 kamen am Freitag wieder frei.

Der 65-jährige Lukaschenko, seit einem Vierteljahrhundert an der Macht, warnte seine Landsleute vor einer Teilnahme an den Protesten. «Verstehen Sie, dass Sie und unsere Kinder als Kanonenfutter dienen.» In der ersten Reihe der Demonstrationen stünden Menschen mit krimineller Vergangenheit. Er hatte die Demonstranten zuletzt schon als arbeitslose Ex-Kriminelle bezeichnet - und damit noch mehr Wut auf den Straßen ausgelöst.

Die Polizei und die Bereitschaftspolizei seien auf die Straße gegangen, um die Bürger zu schützen, meinte Lukaschenko. Die Uniformierten seien dabei etwa mit Messern angegriffen worden. Der Staatschef, der auch als «letzter Diktator Europas» gilt, erwähnte nicht die Gewalt, die von Sicherheitskräften ausging. In Videos in sozialen Netzwerken ist immer wieder zu sehen, wie Polizisten brutal auf friedliche Demonstranten einschlugen.







MINSK: Belarus ist im Aufruhr gegen «Europas letzten Diktator». Erstmals lässt Lukaschenko Demonstranten frei. Aber das Entsetzen über das, was die Verletzten berichten, ist groß. Die Proteste nehmen sogar noch zu - auch, weil sich eine Frau wieder zu Wort meldet.

Die Gefängnisse im Land von «Europas letztem Diktator» gelten seit langem als Folteranstalten. Doch was die Menschen in Belarus nun zu sehen bekommen, übertrifft schlimmste Befürchtungen. Im Nachrichtenkanal Telegram zeigen Männer in Unterhosen ihre Beine, mit großflächigen Blutergüssen übersät. Blutende Striemen auf Rücken. Rot und blau geprügelte Hinterteile. Nach ihrer Freilassung aus dem Gefängnis an der Okrestin-Straße in der Hauptstadt Minsk gibt es aber auch Tränen der Erleichterung über das Wiedersehen mit Angehörigen.

Vieles muss noch geprüft werden. Das macht auch die Menschenrechtsorganisation Amnesty International deutlich. Aber Zeugenaussagen deuten darauf hin, dass es eine Kampagne weit verbreiteter Folter und Misshandlungen gibt. Die Organisation beklagt seit Jahren Missstände in den Haftanstalten der ehemaligen Sowjetrepublik, ebenso wie die Todesstrafe, die per Genickschuss vollstreckt wird. Aber so viel Gewalt wurde noch nie dokumentiert.

Ein junger Mann namens Jewgeni berichtet, wie er am Dienstag abtransportiert und dann in einer Zelle auf 25 Quadratmetern mit Dutzenden Leidensgenossen zusammengepfercht worden sei. Ein anderer erzählt, dass die Gefangenen um 9.00 Uhr morgens Wasser verlangt und erst gegen Mitternacht bekommen hätten. 12 Liter für 124 Menschen. «Niemand durfte aufs Klo, schlafen mussten wir im Stehen», sagt er in die Kameras.

Ein anderer berichtet, wie Richter («Ich bezweifle, dass es welche waren») im Eilverfahren noch im Gefängnis Strafen verhängten. Freigelassene Demonstranten betonen auf Nachfragen auch, dass sie nicht - wie von Lukaschenko behauptet - vom Ausland bezahlt seien. Und weisen zurück, dass russische Einsatzkräfte als Schlägertrupps zur Unterstützung der belarussischen Sonderpolizei OMON und des Geheimdienstes KGB im Einsatz seien.

Frauen schildern unter Tränen, dass sie geschlagen worden seien. In Zellen mit vier Betten seien 35 Frauen gewesen, erzählt eine Freigelassene dem Portal tut.by. «Sie haben mit schrecklicher Brutalität zugeschlagen. Überall war viel Blut.» Es gibt viele solcher Schilderungen. Etwa 2000 von insgesamt 7000 Gefangenen kommen am Freitag nach offiziellen Angaben frei. Abgesehen davon zeigt Lukaschenkos Machtapparat kein Einlenken.

«Ich bin noch am Leben und nicht im Ausland», sagt der 65-jährige bei einer Sitzung seines Kabinetts. Unbeeindruckt von den Protesten lässt er das amtliche Endergebnis der Wahl vom Sonntag verkünden: 80,1 Prozent für sich selbst. Lediglich 10,1 Prozent für seine Gegnerin Swetlana Tichanowskaja, deren Unterstützer sie als Gewinnerin der Wahl sehen. Die 37-Jährige ruft nach ihrer erzwungenen Ausreise ins EU-Nachbarland Litauen auf, weiter friedlich um die Anerkennung ihres Sieges zu kämpfen.

Die Gewalt der Polizei gegen friedliche Bürger, die Beweise für Wahlbetrug haben die Stimmung im Land aufgeheizt. «Aber nichts beeindruckt Lukaschenko mehr als die Streiks in den Staatsbetrieben, die zu einer echten Gefahr für seinen Machterhalt werden», sagt die Politologin Maryna Rakhlei der Deutschen Presse-Agentur. Wie sie gehen inzwischen viele Experten davon aus, dass sich Lukaschenko angesichts der Wut der Bürger wegen des Wahlbetrugs und der vielen Verletzten und bisher zwei Toten nicht an der Macht halten kann.

«Möglich ist aber weiterhin, dass er versucht, eine Militärdiktatur zu errichten», sagt Rakhlei. Lukaschenko hatte im Wahlkampf immer wieder betont, dass er notfalls die Armee einsetzen werde, um sich die sechste Amtszeit zu sichern. In sozialen Netzwerken gibt es neue Bilder von Militärfahrzeugen an den Zufahrten nach Minsk. Rakhlei weist darauf hin, dass Lukaschenko in 26 Jahren an der Macht einen mächtigen Apparat zur Niederschlagung von Aufständen geschaffen habe.

«In einem Land, das die Erinnerung an die vielen Opfer des Zweiten Weltkrieges so hoch hält, wo der Faschismus ein großes Trauma hinterlassen hat, trifft diese Brutalität die Menschen besonders hart», sagt Rakhlei. «Das ist für sie unverzeihlich.»

Die Hoffnung der Menschen ruhe nun auf der Opposition um Tichanowskaja, die eine klare Linie verfolge: Rücktritt Lukaschenkos, dann Freilassung der letzten politischen Gefangenen und Neuwahlen unter Beteiligung der nicht zugelassenen Kandidaten. Viktor Babariko, der als früherer Chef einer russischen Bank in Haft sitzt, und der gut vernetzte IT-Unternehmer Waleri Zepkalo, der nach Russland geflohen ist, stünden für diesen Neuanfang bereit.

Lukaschenko lässt 2000 Gefangene frei

In der ehemaligen Sowjetrepublik hatte sich der oft als «letzter Diktator Europas» bezeichnete Präsident am Sonntag zum sechsten Mal in Folge als Wahlsieger ausrufen lassen. Die Wahlkommission sprach ihm am Freitag offiziell 80,1 Prozent der Stimmen zu. Daran gibt es erhebliche Zweifel - nicht nur in Belarus.

Vor allem in der EU wächst der Druck auf Lukaschenko. Vor den Beratungen der Außenminister hatte der Machtapparat das erste Mal eingelenkt. Nach ihrer Freilassung berichteten viele von schwersten Misshandlungen im Gefängnis. Fast 7000 Menschen sind in den vergangenen Tagen festgenommen worden. «Wir tun alles nur Mögliche, um die Situation zu lösen», behauptete das Innenministerium. Es sollten weitere inhaftierte Demonstranten freigelassen werden. Viele schilderten unmenschliche Bedingungen in überfüllten Gefängnissen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel äußerte sich nach Worten von Regierungssprecher Steffen Seibert «erschüttert» über Berichte, wonach Inhaftierte misshandelt wurden. «Die Aussagen der gepeinigten Menschen belegen ja leider viele solcher Fälle.» EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagte: «Wir brauchen zusätzliche Sanktionen gegen diejenigen, die in Belarus demokratische Werte missachtet oder gegen Menschenrechte verstoßen haben.»

In Belarus hält ein großer Teil der Bevölkerung die Lukaschenko-Gegnerin Swetlana Tichanowskaja für die eigentliche Siegerin der Wahl. Die Wahlkommission sprach ihr aber nur zehn Prozent der Stimmen zu. Ihre Unterstützer gehen von einem Sieg mit 60 bis 70 Prozent aus. Aus Angst um ihre Sicherheit und die ihrer Kinder ist die 37-Jährige ins benachbarte EU-Land Litauen geflüchtet.

In einer Videobotschaft rief sie zu neuen Protesten auf. «Lasst uns zusammen unsere Stimmen verteidigen.» Am Wochenende sollten sich die Menschen in allen Städten des Landes zu friedlichen Massenversammlungen zusammenfinden. Sie schlug zudem die Gründung eines Koordinierungsrates vor, «um damit eine Machtübertragung sicherzustellen». Sie sei zum Dialog mit den Behörden bereit.

In den Staatsbetrieben wächst der Unmut über das Vorgehen des Staatsapparats. Mitarbeiter legten die Arbeit nieder und verließen demonstrativ Werkshallen. Lukaschenko warnte vor solchen Protesten: «Wenn wir aufhören zu arbeiten, werden wir die Produktion nie wiederherstellen können.»

Nach Einschätzung von Beobachtern könnte ein flächendeckender Streik in den Betrieben Lukaschenko zu Fall bringen. Es mehren sich Stimmen von Experten, die meinen, dass seine Tage im Amt gezählt sein könnten. Innenminister Juri Karajew hatte sich im Staatsfernsehen bei den Bürgern für die Festnahme vieler Unschuldiger entschuldigt - auch das gilt in dem autoritär geführten Land als ungewöhnlich.

In Russland, das wirtschaftlich eng mit Belarus verbunden ist, wurden erste Rufe nach einer Vermittlerrolle Moskaus laut. Der russisch-belarussische Handelsrat forderte ein Ende des «sinnlosen Blutvergießens und der Gewalt gegen friedliche Bürger». Es müsse ein Komitee zur nationalen Rettung aus Intellektuellen und Wirtschaft gebildet werden. Russland gilt als das Land mit dem größten Einfluss in der Ex-Sowjetrepublik.

Tichanowskaja ruft per Video zu friedlichen Massenaktionen auf

MINSK: Die belarussische Präsidentenkandidatin Swetlana Tichanowskaja hat nach der umstrittenen Wahl aus ihrem Exil im EU-Land Litauen zu neuen friedlichen Massenaktionen aufgerufen. «Lasst uns zusammen unsere Stimmen verteidigen», sagte sie in einer am Freitag über die sozialen Netzwerke verbreiteten Videobotschaft. Am Samstag und Sonntag sollten sich die Menschen in allen Städten des Landes zu friedlichen Massenversammlungen zusammenfinden. Zugleich forderte sie den Machtapparat auf, die Gewalt gegen die Bürger zu beenden und den Dialog zu beginnen. Sie betonte, dass sie bei der Wahl zwischen 60 und 70 Prozent der Stimmen erhalten habe.

Dagegen hatte sich der als «letzter Diktator Europas» bezeichnete Alexander Lukaschenko mit rund 80 Prozent zum Sieger erklären lassen. Der Staatschef hat mit dem Einsatz der Armee gedroht, um sich eine sechste Amtszeit in Folge zu sichern. An seinen Sieg vom Sonntag glaube die Mehrheit der Menschen nicht, sagte Tichanowskaja.

Im Nachrichtenkanal Telegram schlug sie die Gründung eines Koordinierungsrates vor, «um damit eine Machtübertragung sicherzustellen». Dem Gremium sollten Vertreter der Zivilgesellschaft, namhafte Belarussen und Fachleute angehören. «Ich erkläre, dass wir zu einem Dialog mit den Behörden bereit sind», sagte Tichanowskaja. Die Weltgemeinschaft und die EU sollten damit helfen, dass es zu diesen Gesprächen komme.

«Die Lage ist kritisch», sagte die Kandidatin. Lukaschenko, den sie nicht beim Namen nennt, habe einen «blutigen Krieg» gegen die Bevölkerung begonnen. «Die Belarussen wollen nie mehr unter den gegenwärtigen Machthabern leben.» Tichanowskaja danke ihren Unterstützern und besonders den Menschen in den Staatsbetrieben, die öffentlich auf Versammlungen gezeigt hätten, für wen sie gestimmt haben. Auf vielen Videos ist zu sehen, wie Arbeiter jubelnd die Hände in die Luft strecken bei der Frage, wer Tichanowskaja gewählt habe. Für Lukaschenko gingen kaum Hände hoch.

Journalistenverbände: Dutzende Reporter in Belarus festgenommen

MINSK: Die Sicherheitskräfte in Belarus haben nach Angaben von Journalistenverbänden seit dem Wahlsonntag auch etwa 70 Journalisten festgenommen, die über die mutmaßliche massive Wahlfälschung und die anschließenden Proteste berichtet hatten. 23 von ihnen seien bis zum Donnerstag weiter festgesetzt gewesen, berichtete Reporter ohne Grenzen am Freitag unter Berufung auf Zahlen der Belarussischen Journalistenvereinigung (BAJ). Medienschaffende wurden demnach willkürlich festgenommen, geschlagen und teilweise über einen längeren Zeitraum eingesperrt.

Weiter hieß es, seit dem Wahltag seien 29 Fälle von Polizeigewalt gegen Journalistinnen und Journalisten gezählt worden. Mindestens sieben Medienschaffende seien schwer verletzt worden.

«Ein solcher Angriff auf die freie Presse, zumal in einem europäischen Land, ist absolut inakzeptabel», sagte der Vorstandssprecher von Reporter ohne Grenzen, Michael Rediske, anlässlich des am Freitag anberaumten Außenministertreffens in Brüssel.

Das Internet sei seit dem 9. August immer wieder ganz oder teilweise unzugänglich, hieß es. Auch die meisten Nachrichtenseiten seien nach wie vor blockiert.

Fast 7000 Menschen waren in den vergangenen Tagen festgenommen worden. Viele schilderten unmenschliche Bedingungen in überfüllten Gefängnissen.

Fast 7000 Menschen waren in den vergangenen Tagen festgenommen worden. Viele schilderten unmenschliche Bedingungen in überfüllten Gefängnissen.