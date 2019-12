Lübecker Buddenbrookhaus vor dem Umbau

Written by: Redaktion DER FARANG | 27/12/2019

Das Buddenbrookhaus in Lübeck wird umgebaut und zum Jahresende für voraussichtlich drei Jahre geschlossen. Zuvor zeigt sich das Literaturmuseum noch einmal in einem besonderen Licht: Vom 26. bis zum 29. Dezember wird die Fassade zur Leinwand. Videoprojektionen und ein eigener Soundtrack sollen die Geschichte des Hauses und der Familie Mann lebendig werden lassen.

Das Haus in der Mengstraße gehörte den Großeltern von Thomas Mann. In seinem Roman «Buddenbrooks» hat er ihm ein literarisches Denkmal gesetzt. Große Teile der Geschichte einer großbürgerlichen Kaufmannsfamilie spielen in dem Haus, das so zum Handlungsort der Weltliteratur wird. Für den 1901 erschienenen Roman wurde Thomas Mann 1929 mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet.

«Mit der Neugestaltung wird das Haus der einzige Ort sein, an dem die gesamte Familie Mann umfassend präsentiert wird», sagte der Leitende Direktor der Lübecker Museen, Hans Wißkirchen. Unter dem Motto «vom Elternhaus zur Menschheit» soll im neuen Buddenbrookhaus die Familiengeschichte von den Anfängen in Lübeck über das amerikanische Exil bis zur Rückkehr nach Europa nachgezeichnet werden. «Das wird im Reigen der Thomas Mann Häuser in Pacific Palisades in den USA, Nidden auf der Kurischen Nehrung, Zürich und München etwas ganz Besonderes, denn nur hier gibt es einen literarischen und biografischen Bezug», sagte Wißkirchen. Rund 18 Millionen Euro wird der Umbau nach aktuellem Stand kosten.

Auch die Welt der «Buddenbrooks» werde noch stärker als bisher erlebbar werden, versicherte die Sprecherin der Lübecker Museen, Diana Wenninger. Die Diele des historischen Kaufmannshauses aus dem 18. Jahrhundert soll in ihren Originalmaßen wieder entstehen. «Dort werden Besucher künftig in die Welt der Buddenbrooks eintauchen können», sagte Wißkirchen.

Das Haus war im Zweiten Weltkrieg bis auf die Außenfassade zerstört worden. Später wurde es vorübergehend von einer Bank genutzt. 1991 kaufte die Stadt Lübeck das Haus. 1993 wurde das Literaturmuseum Buddenbrookhaus eröffnet.