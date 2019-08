Von: Redaktion DER FARANG | 09.08.19

BANGKOK: Ein Lotteriegewinner hat seinen Freunden kostenlos Drogen serviert.

Der 39-Jährige wurde jetzt in seinem Haus festgenommen. Er hatte versucht, durch die Hintertür zu flüchten. In dem Haus fanden die Ermittler eine Tüte mit Yaba, eine weitere unter einem Mangobaum im Hof. Der Gemüseverkäufer hatte im Juli letzten Jahres bei der staatlichen Lotterie mit zwei Losen 12 Millionen Baht gewonnen. Er investierte 7 Millionen Baht in ein Grundstück und 3,5 Millionen Baht in ein Haus. Der glückliche Gewinner gestand der Polizei, er sei so großzügig gewesen, seinen zahlreichen Freunden bei deren Besuch in seinem Haus kostenlos Yaba-Pillen angeboten zu haben.