BANGKOK: Andreas Gandzior hat in der Berliner Morgenpost Online die thailändische Regierung für ihren Umgang mit dem Covid-19-Ausbruch gelobt. Die deutsche Regierung könnte von der thailändischen Regierung lernen, die energische, konsequente und strenge Maßnahmen ergriffen habe.

Gandzior schrieb weiter, in Bangkok würden die meisten Menschen, einschließlich Ausländer, eine Gesichtsmaske tragen, um sich zu schützen. Flaschen mit Alkohol-Handgel würden an den Eingängen aller Gebäude platziert und von fast allen Menschen benutzt. Zudem seien häufig Schilder mit Hygieneanweisungen zur Bekämpfung des Coronavirus zu sehen.

Die Bewältigung von Covid-19 durch Sperrung oder Verschiebung von Aktivitäten, an denen normalerweise eine große Anzahl von Personen teilnimmt, sei eine absolut angemessene Maßnahme. Was für Besucher Bangkoks als übertrieben angesehen werden könne, könne auch als konsistent bezeichnet werden. Die Messung der Körpertemperatur an Eingängen sei das, was die Deutschen in ihrem Land sehen möchten. Laut dem Autor sollte das in Thailand gewonnene Wissen angemessen auf Deutschland angewendet werden. Denn selbst in kleinen Provinzen des Landes seien die Covid-19-Präventionsmaßnahmen strenger als in Berlin.