Queen und Urenkel bereiten «Christmas Pudding» zu

LONDON (dpa) - Gleich vier Generationen der britischen Royals haben den weihnachtlichen Christmas Pudding im Buckingham-Palast zubereitet. An dem Foto-Event nahmen neben Königin Elizabeth II. (93) auch Thronfolger Prinz Charles (71), dessen Sohn William (37) und wiederum dessen sechsjähriger Sohn George teil. Der Christmas Pudding ist ein traditionelles britisches Gericht zu Weihnachten, das unteranderem Trockenobst und Nüsse enthält. Während der kleine George den Löffel bei der Zubereitung schwingt, schaut seine Uroma stolz zu - mit ihrer Handtasche in der Hand. Der Buckingham-Palast veröffentlichte am Wochenende die Bilder, die im Musikzimmer des Palastes in London aufgenommen worden sind.

Prinz Harry mit Familie in Kanada - und nicht bei der Queen

LONDON (dpa) - Der britische Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38) verbringen gemeinsam mit Baby Archie ihren mehrwöchigen Familienurlaub in Kanada. «Sie genießen die Warmherzigkeit des kanadischen Volkes und die Schönheit der Landschaft gemeinsam mit ihrem jungen Sohn», teilte eine Sprecherin der Royals am Samstag in London mit. Die kleine Familie hatte zuvor eine sechswöchige Pause angekündigt, aber nicht mitgeteilt, wo sie sie verbringen wird. Die Herzogin von Sussex habe sieben Jahre lang in Kanada gelebt, bevor sie Mitglied der Königlichen Familie wurde, sagte die Sprecherin. Auch Prinz Harry sei viele Jahre ein regelmäßiger Besucher des Landes gewesen. Zu Weihnachten werden Harry, Meghan und Archie nicht bei der Queen auf dem Landsitz Sandringham sein, sondern stattdessen mit Meghans Mutter Doria Ragland das Fest verbringen.

Modeschöpfer Harald Glööckler tut sich schwer mit Vorbildern

KIRCHHEIM (dpa) - Modeschöpfer Harald Glööckler (54) tut sich nach eigenen Angaben schwer mit Vorbildern und orientiert sich deshalb auch nicht an anderen Künstlern. «Meine Kunst ist ein Ausdruck meiner eigenen Persönlichkeit und spiegelt somit ein Teil von mir selbst wider», sagte Glööckler der Deutschen Presse-Agentur. Er male, wonach ihm gerade sei. «Meine Kunst ist so farbenfroh und exzentrisch wie ich selbst.» Der Kunsthistoriker Helge Bathelt habe ihn einmal mit den US-Pop-Art-Künstlern Andy Warhol und Roy Lichtenstein verglichen. «Somit fühle ich mich diesen Künstlern stilistisch auch am nächsten», sagte der Designer. Modisch habe er sicherlich schon einige Exzesse hinter sich. «Aber man muss das auch immer in der entsprechenden Zeit sehen. Ich bereue nichts, das gilt auch für meine Looks», betonte Glööckler.

Jörg Pilawa kann Unmut über Greta Thunberg nicht nachvollziehen

BERLIN (dpa) - Der Fernsehmoderator Jörg Pilawa (54) versteht den Unmut mancher Menschen über die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg (16) nicht. «Ich kann überhaupt nicht nachvollziehen, wie man sich über jemanden wie Greta aufregen kann», sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). «Ich glaube, die Aufregung kommt auch nur daher, weil wir alle wissen, dass sie recht hat.» Er selbst fliege seit Jahren nicht mehr innerhalb von Deutschland, sondern nehme die Bahn. Zudem fahre er seit fünf Jahren ein Elektroauto und nutze auch das Fahrrad, sagte Pilawa, der in Hamburg lebt.

Olivia Jones kann nicht auf Schokolade und Sport verzichten

HAMBURG (dpa) - Der Hamburger Dragqueen Olivia Jones (50) fällt es sehr schwer, auf Schokolade zu verzichten. «Ich liebe alles, was süß ist. In meinem Stammhotel wissen die schon, dass sie die Minibar leer räumen müssen, damit ich da keine Schokolade habe.» Wenn sie dagegen wisse, dass in der Minibar die süßen Tafeln liegen, dann esse sie die auch. «Das einzige, an dem ich vorbeigehen kann, ist Bitterschokolade. Die schmeckt mir nicht.» Ansonsten achte sie auf ausgewogene und gesunde Ernährung und mache jeden Tag eine Stunde Sport, so die Norddeutsche. «Stretching, Ausdauersport, Kraftsport - ein Komplettprogramm fünf Mal die Woche. Ich muss mich da nicht zwingen. Ich brauche Bewegung auch.»

Sebastian Fitzek: An Weihnachten endlich Zeit zum Lesen

BERLIN (dpa) - Der Bestseller-Autor Sebastian Fitzek (48, «Amokspiel») will Weihnachten vor allem eines: lesen. «Ich lese dann so viel wie möglich, vor allem historische Bücher und gern auch mal einen Tausend-Seiten-Schmöker. Weihnachten hat man ja ein bisschen mehr Zeit dazu», sagte der Schriftsteller beim Roncalli Weihnachtscircus in Berlin. Für ihn sei Weihnachten vor allem das Fest der Kinder, bei dem nur diese Geschenke bekommen, sagte Fitzek. Dieses Jahr werde es aber - wegen der Trennung von seiner Frau - ein «Patchwork-Weihnachten». «Da ich mich mit ihr sehr gut verstehe, planen wir etwas gemeinsames. Wir gehen uns also nicht aus dem Weg.» Im August hatte Fitzek die Trennung von seiner Ehefrau Sandra bekanntgegeben. Die beiden haben zwei Söhne und eine Tochter, sechs, acht und neun Jahre alt. Inzwischen hat Fitzek eine neue Freundin, die er im ICE kennenlernte.

Julia Koschitz liest neben Dreharbeiten gern Bücher über Philosophie

BERLIN (dpa) - Julia Koschitz (44) hat sich nach einem ziemlich vollen Jahr erstmal eine Pause erteilt und spielt nur ab und zu Theater, bevor es von Februar an mit zwei neuen Fernsehserien weitergeht. Am 30. Dezember ist die Schauspielerin im ZDF in der Literaturverfilmung «Unterm Birnbaum» zu sehen. Zeit, Bücher zu lesen, hat Koschitz zu wenig für ihren Geschmack. In Dreh- oder Vorbereitungszeiten widme sie sich eher Sachbüchern, meistens über Gesellschaft, Psychologie oder Philosophie. «Wenn ich den Kopf frei habe, dann sehr gerne Romane, momentan «Tyll» von Daniel Kehlmann - ein großartiges Buch. Klassische Literatur lese ich auch, aber ich muss zugeben: seltener.»

Thomas Ohrner: Kinder fanden «Timm Thaler» zu lahm

MÜNCHEN (dpa) - Der Moderator Thomas Ohrner (54), vierfacher Vater und vor vier Jahrzehnten als «Timm Thaler» berühmt geworden, hat seine Kinder mit der ZDF-Weihnachtsserie nicht ganz überzeugen können. «Meine Kinder haben mich natürlich immer gefragt, was das für eine Serie war. Und die haben sich das dann mal auf DVD angetan. Aber nach drei Folgen meinten sie, das dauere ihnen zu lange. Ich solle erzählen, wie es zu Ende geht», sagte Ohrner der Deutschen Presse-Agentur. «Das ist natürlich der Tatsache geschuldet, dass heutzutage der Erzählstil in Fernsehserien ganz anders ist als es damals der Fall war.» Aber sie hätten es lustig gefunden.

Sascha Vollmer: Zuhause bestimmt seine Tochter die Musik

BERLIN (dpa) - The-BossHoss-Sänger Sascha Vollmer (48) gibt zu Hause das Musik-Zepter an seine 17-jährige Tochter ab. «Daheim bestimmt Manisha, was gehört wird», sagte er beim Roncalli Weihnachtscircus in Berlin. «Meine Tochter steht auf Klassiker von alt bis modern, querbeet. Sie hört den ganzen Tag Musik und ist damit beschäftigt, dass wir das Richtige hören. Da läuft dann auch mal Frank Sinatra oder Rat Pack». Er fände das schön, denn wenn er von der Arbeit komme, wolle er sich nicht noch um Musik kümmern. Gemeinsam mit seiner Frau Jennifer hat der Musiker zwei Kinder: Tochter Manisha und den zehnjährigen Sohn John.

Klimaprotest - Jane Fonda kurz vor 82. Geburtstag festgenommen

WASHINGTON (dpa) - Einen Tag vor ihrem 82. Geburtstag ist Hollywood-Ikone Jane Fonda in Washington bei einer Protestaktion gegen den Klimawandel festgenommen worden. Es ist laut Fondas Twitter-Seite bereits das fünfte Mal, dass Fonda bei einer Demonstration für mehr Anstrengungen in der Umweltpolitik und ein Ende des Verbrennens fossiler Brennstoffe abgeführt wurde. Wegen dieser wiederholten Festnahmen droht ihr nun eine höhere Strafe. Seit Anfang Oktober beteiligt Fonda sich an den «Fire Drill Fridays» zur Klimakrise - diesmal am Freitag in einem Gebäude, in dem Büros der 50 US-Senatoren untergebracht sind. Die Oscar-Preisträgerin wurde am Samstag (21. Dezember) 82 Jahre alt.

Olivia Colman tritt in TV-Serie als Mörderin auf

LOS ANGELES (dpa) - Die britische Oscar-Preisträgerin Olivia Colman (45) wird in der geplanten TV-Serie «Landscapers» die Hauptrolle einer Mörderin übernehmen. Die auf wahren Tatsachen beruhende vierteilige Mini-Serie wird von US-Regisseur Alexander Payne («Sideways») inszeniert, wie die Bezahlsender HBO und Sky am Freitag mitteilten. Die Geschichte dreht sich um die britischen Eheleute Susan und Christopher Edwards, die 2014 wegen der Ermordung von Susans Eltern verurteilt wurden. Nach der Tat im Jahr 1998 hatten sie die Leichen im Garten vergraben und mehr als zehn Jahre unauffällig weitergelebt. Die Rolle des Ehemannes muss noch besetzt werden. Colman ist derzeit in der vielfach ausgezeichneten Netflix-Serie «The Crown» in der Rolle von Queen Elizabeth II. zu sehen.

Klassisch Berlin: Giffey setzt beim Weihnachtsessen auf Tradition

BERLIN (dpa) - Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) mag es an Weihnachten gerne traditionell: «Klassisch berlinisch - Kartoffelsalat und Würstchen», antwortete die 41-Jährige auf die Frage nach ihrem Essen an Heiligabend. Am ersten Feiertag werde dann meist Gans mit Grün- oder Rotkohl serviert. Generell freue sich Giffey in der Zeit vor allem darauf, zu Hause bei der Familie zu sein und entspannen zu können. An Silvester hingegen könne es dann etwas lauter werden. Ein bisschen Böllern gehöre dazu, sagte die Mutter eines Jungen, «und natürlich Pfannkuchen» (in anderen Teilen Deutschlands auch «Berliner» genannt). Ansonsten gucke sie einfach, was die Nachbarn so machen.

Rocksängerin Gianna Nannini lässt körperliche Grenzen ungern gelten

BERLIN (dpa) - Mit 54 Jahren noch Mutter und jetzt mit 63 auf dem Weg zum «Half Ironman»-Triathlon: Die italienische Rocksängerin Gianna Nannini («Bello e impossibile») lässt vermeintliche körperliche Grenzen nur ungern gelten. «Normalerweise mache ich an fünf, sechs Tagen in der Woche Sport», sagte die in Siena/Toskana geborene Musikerin der «Süddeutschen Zeitung» (Samstag) über ihren Trainingsehrgeiz. Das habe auch Auswirkungen auf ihren Gesang: «Musik und Sport sind für mich zwei Formen von Körperlichkeit. Wenn ich singe, dann benutze ich den ganzen Körper als Instrument.» So habe sie voriges Jahr nach einem schlimmen Bühnenunfall gemerkt, «wie anders ich singe, wenn ich mich nicht bewegen kann». Den Rest der Tournee musste die für ihre Reibeisenstimme berühmte Sängerin «im Sitzen absolvieren».

Nach großem Ansturm: Schweiz legt mehr Federer-Silbermünzen auf

BERN (dpa) - Nach dem enormen Ansturm auf eine Silbermünze mit dem Bild der Schweizer Tennis-Ikone Roger Federer (38) legt die Münzstätte Swissmint jetzt nach: 40 000 weitere Silbermünzen würden produziert und ab Mai zum Verkauf stehen, sagte der Swissmint Marketingleiter Christoph Tanner der Deutschen Presse-Agentur. «Das Interesse war riesig. Insbesondere erhielten wir Bestellungen und Anfragen von überall auf der Welt. Dies geschieht bei anderen Ausgaben von Gedenk- und Sondermünzen sonst nur in kleinerem Rahmen», sagte er. Als die neue Münze Anfang Dezember in den Vorverkauf ging, wurde die Webseite des Swissmint-Shops innerhalb weniger Stunden 2,5 Millionen mal angeklickt und teils lahmgelegt. 33.000 Münzen waren innerhalb von drei Tagen ausverkauft.

Boris Johnson verteilt Weihnachtsessen an britische Soldaten

TALLINN (dpa) - Großbritanniens Premierminister Boris Johnson (55) hat bei einem Besuch in Estland Weihnachtsessen an die dort stationierten britischen Nato-Truppen ausgegeben. Mit einer roten Schürze bekleidet verteilte er am Samstag Truthahnbraten und Yorkshire-Pudding - eine Gebäckbeilage zu Fleisch - an die Soldaten. Dazu stand Johnson hinter der Essensausgabe in der Truppenküche des Militärstützpunktes Tapa, wie die BBC und estnische Medien berichteten. Bilder zeigen den britischen Premier zudem beim Weihnachtsessen am Tisch mit Soldaten, die zur Abschreckung Russlands und Stärkung der Nato-Ostflanke nach Estland verlegt worden sind. In einer Ansprache würdigte Johnson der BBC zufolge den Einsatz der britischen Truppen und betonte, dass Großbritannien der Sicherheit Estlands verpflichtet sei.