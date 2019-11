Leute kompakt

Formel-1-Pilot Vettel zum dritten Mal Vater

ABU DHABI (dpa) - Formel-1-Pilot Sebastian Vettel (32) ist zum dritten Mal Vater geworden. Dies bestätigte eine Sprecherin des viermaligen Weltmeisters am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Es ist der erste Junge für den Heppenheimer, der mit seiner Frau Hanna noch zwei Töchter hat und in der Schweiz lebt. Zuvor hatte die «Bild»-Zeitung am Rande des letzten Grand Prix der Saison in Abu Dhabi darüber berichtet. Ferrari-Pilot Vettel wird wegen der Geburt erst am Freitag an die Rennstrecke kommen.

Jenny Elvers ist wieder Single: «Er war eine Sommerliebe»

BERLIN (dpa) - Schauspielerin Jenny Elvers (47, «Frauenherzen») ist nicht mehr mit dem Hamburger Männer-Model Simon Lorinser (35) zusammen. Sie sagte der «Bild»-Zeitung (Donnerstag): «Ja, wir sind getrennt. Er war eine Sommerliebe. Jetzt ist Winter.» Elvers fügte hinzu: «Ich lasse nur schwer Nähe zu. Wenn mir jemand zu nahe kommt, gehe ich auf Abstand.» Das Paar hatte sich im Juni erstmals zusammen bei einem PR-Event in Berlin gezeigt. Elvers war früher mit Schauspieler Heiner Lauterbach und Ex-Big-Brother-Star Alex Jolig, dem Vater ihres 18-jährigen Sohnes Paul, zusammen. Es folgte die Ehe mit ihrem Manager Goetz Elbertzhagen, die Scheidung und die Verlobung mit dem Unternehmer Steffen von der Beeck. 2017 trennte sich das Paar offiziell.

Günter Wewel schimpft auf aktuelle Fernsehunterhaltung

ARNSBERG (dpa) - Opernsänger und Volksliedinterpret Günter Wewel hält nicht viel von heutiger TV-Unterhaltung. «Im Fernsehen finde ich so gut wie keine Sendung mehr, die mir gefällt», sagte der langjährige Moderator der früheren ARD-Sendung «Kein schöner Land». Am Freitag wird Günter Wewel 85 Jahre alt. Vor allem die vielen Krimis auf den besten Sendeplätzen stören ihn. «Das tue ich mir nicht an. Immer diese Brutalitäten die ganze Zeit. Das habe ich doch schon in den Nachrichten genug.» Auch Musiksendungen schaue er nur noch ungern: Schnelle Schnitte, kurzlebige Sternchen und «Rumtata-Schlager ohne Niveau - da schalte ich gar nicht erst ein», sagte Wewel.

«Fall für Zwei»-Star Bettina Zimmermann: Gutes Aussehen kein Vorteil

AUGSBURG (dpa) - Die «Ein Fall für Zwei»-Hauptdarstellerin Bettina Zimmermann möchte nicht als besonders hübsche Schauspielerin gelten und nach ihrem Äußeren beurteilt werden. «Das ist in der Schauspielerei definitiv kein Vorteil, denn man landet sofort in einer Schublade für bestimmte Rollen», sagte die 44-Jährige der «Augsburger Allgemeinen». Sie freue sich natürlich über Komplimente, bewerte diese aber nicht über, «da ich zu meinem Äußeren ja nichts beigetragen habe, das waren einzig und allein meine Eltern». Für sie gelte, dass Schönheit im Innenleben eines Menschen stecke.

Moderatorin Linda Zervakis will keine «Sagrotan-Gesellschaft»

BERLIN (dpa) - Die deutsch-griechische TV-Moderatorin Linda Zervakis (44) hatte früher den Spitznamen «Tsatsiki» - und das nie als Beschimpfung aufgefasst. Wie die «Tagesschau»-Sprecherin im Podcast «Quatschen mit Sauce» der Zeitschrift «Essen & Trinken» (Donnerstag) sagte, fand sie «das eigentlich ganz lustig». Es liege nahe, entweder Zervelatwurst oder Tsatsiki genannt zu werden, wenn man Zervakis heiße. Auf die Frage, ob der Ausdruck nicht rassistisch sei, sagte sie: «Ich finde, man muss da Feingefühl entwickeln.» Es komme auf den Ton an, «sonst sind wir irgendwann in so einer Sagrotan-Gesellschaft, wo alles nur noch desinfiziert wird, dann haben wir irgendwann gar kein zwischenmenschliches Miteinander». Zu einer gut funktionierenden Gesellschaft gehören laut Zervakis auch Nuancen und Sticheleien, bei denen aber der Ton entscheidend ist.

Helge Schneider geht mit dem «blaugrünen Smaragdkäfer» auf Tournee

MÜNCHEN (dpa) - Helge Schneider (64) geht im kommenden Jahr wieder auf Tournee. Die Tour mit dem geheimnisvollen Titel «Die Wiederkehr des blaugrünen Smaragdkäfers» startet am 14. Februar in Essen. «Es dreht sich um den blaugrünen Smaragdkäfer und um die Wiederkehr», sagte der Musiker am Donnerstag in München bei der Vorstellung des neuen Programmes. «Das kann man in der heutigen Zeit interpretieren, wie man will. Ist das gut, dass er wiederkommt? Ist es schlecht?» Die Tour stellte Schneider auf einem Dreirad sitzend vor. «Das hat 70 Euro gekostet. Wir haben es aus dem Internet, aus dem Computer, gekauft.» Es sei seine «persönliche Antwort auf den Diesel-Skandal» und «eine ganz gute Alternative, wenn man nicht zu Fuß gehen will».

Damhirsch auf der Autobahn versperrt Merkels Dienstwagen den Weg

STRALSUND (dpa) - Auf dem Weg zu einem Termin ist Bundeskanzlerin Angela Merkel (65) von einem Damhirsch aufgehalten worden. Ihr Dienstwagen musste auf der Autobahn 20 bei Stralsund einen Umweg nehmen. Der Abschnitt sei gesperrt gewesen, als das Tier gerade von der vierspurigen Straße gescheucht wurde, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Das Auto der Kanzlerin musste über eine Bundesstraße ausweichen. Ihr Hubschrauber hatte wegen des diesigen Wetters nicht fliegen können. Der Vorfall habe sich schon am Montag ereignet, als Merkel unterwegs nach Zingst (Vorpommern-Rügen) zu ihrem Wahlkreis war. Dort wurde der langjährige Bürgermeister Andreas Kuhn (CDU) verabschiedet.

Model Petra Nemcová mit 40 erstmals Mutter

Berlin (dpa)- Das tschechische Model Petra Nemcová ist mit 40 Jahren zum ersten Mal Mutter geworden. Der ehemalige «Victoria's Secret»-Engel schrieb am Donnerstag auf Instagram: «Es ist ein Junge! Wir haben gestern Freudentränen vergossen, als wir endlich unseren kleinen Engel in unserem Nest begrüßen konnten». Dazu postete sie ein Foto, auf dem der Fuß eines Babys zu sehen ist, den zwei Hände halten. «Er hatte sich dazu entschlossen, völlig unerwartet nach 34 Wochen mitten in einer abgelegenen Gegend geboren zu werden», schrieb Nemcová. Die Zeit vor der Geburt sei nicht einfach gewesen. «Seit dem 15. November waren wir immer wieder im Krankenhaus.» Anfang August hatte die Tschechin ihren Freund Benjamin Larretche in Sedona im US-Bundestaat Arizona geheiratet und kurz darauf mit einem Instagram-Posting ihre Schwangerschaft bekanntgegeben.

Woody Allen spielte früher gern Poker

PARIS (dpa) - US-Regisseur Woody Allen hat früher einige Erfolge beim Pokern gefeiert. Als er noch unbekannt war, habe er in London in dem Film «Casino Royale» mitgespielt, erzählte der vierfache Oscarpreisträger Allen (83) im Interview der Deutschen Presse-Agentur und anderen Medienvertretern. Damals, Ende der 1960er Jahre, seien auch John Cassavetes, Telly Savalas, Charles Bronson und Lee Marvin für den Dreh von «Das dreckige Dutzend» in London gewesen. «Und dann haben wir jeden Abend Poker gespielt.» Er sei ein «sehr guter Spieler» gewesen, sagte Allen. «Die anderen haben zum Vergnügen gespielt. Sie haben Spaß gehabt, aber ich habe gespielt, als hinge mein Leben davon ab» - mit Erfolg: Auf diese Weise habe er eine große Menge Geld gewonnen. «Ich habe fast jeden Abend gewonnen; ich habe beim Spielen viel Geld verdient.»

Madonna sagt Konzerte aufgrund von «überwältigendem Schmerz» ab

LOS ANGELES (dpa) - Pop-Legende Madonna (61, «Like A Virgin») hat drei Konzerte ihrer «Madame X»-Tour abgesagt. «Bitte verzeiht diese unerwartete Wendung», schrieb sie am Donnerstag (Ortszeit) auf Instagram. Die Sängerin bezog sich auf Shows am 30. November sowie 1. und 2. Dezember im «Wang Theater» in Boston (USA). «Jede Nacht meine Show zu machen, bringt mir so viel Freude - und sie abzusagen, ist eine Art Bestrafung für mich», schrieb Madonna. «Aber der Schmerz ist überwältigend, und ich muss mich ausruhen und die Ratschläge des Arztes befolgen, damit ich umso stärker wieder zurückkommen und die «Madame X»-Reise mit euch allen weiterführen kann.»

Tennisspielerin Petkovic vor TV-Debüt: Was ziehe ich an?

MAINZ (dpa) - Die Frage nach der passenden Kleidung für ihre Premiere als ZDF-Moderatorin hat Tennisspielerin Andrea Petkovic ins Grübeln gebracht. «Das ist mein größtes Stress-Problem», sagte die 32-Jährige vor ihrem ersten Auftritt in der Sportreportage am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur: «Nicht weil ich so versessen auf Kleidung bin. Aber am allerersten Tag durfte ich erfahren: nichts Schwarzes, nichts Weißes, nichts Kleingemustertes.» Sie habe dann ihren kompletten Schrank ausgeräumt. «Und feststellen müssen, dass 85 Prozent meiner Klamotten schwarz sind und der Rest weiß und kleingemustert», sagte Petkovic und fügte mit einem Lachen hinzu: «Und seitdem bin ich ein bisschen verzweifelt. Irgendwie kaufe ich immer die gleichen Sachen ein, und das ist bei mir halt oft Schwarz - oder neutrale Farben, Beige, Weiß. Aber ich habe schon so eine ungefähre Idee.»

Wechsel an die Scala: Staatsopern-Direktor will Entdeckungen

WIEN (dpa) - Die Oper findet nach Überzeugung des Direktors der Wiener Staatsoper, Dominique Meyer, weltweit immer neue Fans. «Es gibt ein großes Interesse für die Oper in Ländern, in denen man das nie vermutet hätte», sagte der 64-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. So habe zum Beispiel Südafrika eine wunderbare Sänger-Generation. «Sie kommen in die Endrunden von allen großen Wettbewerben. Sie sind extrem gut.» In China würden viele Opernhäuser gebaut. «Wir sehen - global betrachtet - eine sehr schöne Evolution.» Für die Mailänder Scala, deren designierter Chef Meyer ist, plant der Kulturmanager Neuentdeckungen. «Mein Wunsch wäre, dass im Programm der Fokus auf italienische Oper gerichtet ist. Barockwerke sollte man nicht nur von Händel spielen.» Viele italienische Komponisten des 17. und 18. Jahrhundert seien vergessen. «Es wäre schön, wenn die Scala eine Rolle spielen würde bei der Wiederentdeckung von Stücken.»

Vandalismus und Wut gegen Zlatan Ibrahimovic in Malmö

STOCKHOLM (dpa) - Der Einstieg von Zlatan Ibrahimovic als Anteilseigner beim Stockholmer Erstliga-Club Hammarby IF hat in seiner Heimatstadt Malmö für gehörigen Frust gesorgt. Nach der Bekanntgabe hing ein Mann zunächst einen Klositz über die erst kürzlich eingeweihte Statue des Stürmerstars vor dem Stadion der Stadt, später wurde eine rassistische Parole auf das Bronze-Abbild des Fußballers gesprüht. Kleinere Brandschäden und Spuren eines Feuerlöschers am Sockel deuteten laut dem Fernsehsender SVT darauf hin, dass jemand versucht hat, die Statue anzuzünden. In der Nacht zum Donnerstag wurde auch die Wohnung des 38-Jährigen in Stockholm beschädigt. Jemand sprühte dort «Judas» an die Tür und verteilte die intensiv riechende schwedische Fischspeise Surströmming vor dem Eingang, wie die schwedische Zeitung «Aftonbladet» berichtete.

Valtteri Bottas: Scheidung wegen Formel-1-Karriere

ABU DHABI (dpa) - Formel-1-Pilot Valtteri Bottas hat sich von seiner Frau Emilia getrennt. «Ich muss euch leider mitteilen, dass die Ehe zwischen Emilia und mir zu Ende gegangen ist», gab der Mercedes-Pilot am Donnerstag am Rande des letzten Saisonrennens in Abu Dhabi bekannt. Grund für die Trennung des WM-Zweiten von der 27 Jahre alten ehemaligen Olympia-Schwimmerin seien die Herausforderungen, die seine Karriere mit sich brächten. «Wir verbringen eine verrückte Menge an Zeit auf Reisen», merkte Bottas' Teamkollege Lewis Hamilton an. «Das macht es schwer, gute Beziehungen aufrechtzuerhalten.» Bottas und seine langjährige Partnerin hätten sich einvernehmlich und in Freundschaft getrennt. «Ich werde ewig dankbar sein für die Opfer, die sie für mich bringen musste», erklärte der 30-Jährige.