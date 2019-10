Leute kompakt

Prinz William und Herzogin Kate besuchen Pakistan

LONDON/ISLAMABAD (dpa) - Unter strengen Sicherheitsvorkehrungen beginnen der britische Prinz William (37) und seine Frau, Herzogin Kate (38), ihre fünftägige Reise nach Pakistan. Ihre Ankunft in dem südasiatischen Land wurde am Montagabend deutscher Zeit erwartet, wie die britische Nachrichtenagentur Press Association (PA) berichtete. Mehr als 1000 Polizisten sollen laut der Zeitung «Telegraph» während des Besuchs für die Sicherheit des Paares sorgen. Nicht dabei sein werden die drei Kinder Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis. Es handle sich angesichts Logistik und Sicherheit um die aufwendigste Reise des royalen Paares bislang, teilte der Palast mit. Aus Sicherheitsgründen wird der genaue Reiseplan des royalen Paares weitgehend unter Verschluss gehalten, Einzelheiten sollen nur tageweise bekanntgegeben werden.

Kronprinzessin Mette-Marit beginnt Reise im Literaturzug

BERLIN/KÖLN (dpa) - Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit (46) hat sich mit einem Literaturzug auf den Weg zur Frankfurter Buchmesse gemacht. Der Sonder-ICE brach am Montag in einer ersten Etappe von Berlin nach Köln auf. Zusammen mit ihrem Mann, dem norwegischen Thronfolger Haakon (46), erschien Mette-Marit am Morgen am Zug. Mette-Marit schätzt Bücher sehr. «Viele von uns haben erlebt, dass Literatur dabei hilft, nach Antworten auf die großen Fragen zu suchen», sagte sie. «Zum Beispiel «Wer bin ich?» und «Was machen wir hier eigentlich? Was ist der Sinn hinter allem?».» Wenn man lese, lerne man viel über die Gesellschaft, über andere und sich selbst, sagte Mette-Marit. Sie ist Botschafterin für norwegische Literatur im Ausland. Norwegen ist in diesem Jahr Ehrengast der Frankfurter Buchmesse.

Literaturpreise sind Elke Heidenreich egal

AUGSBURG (dpa) - Die Autorin und Literaturkritikerin Elke Heidenreich (76) hält nichts von Buchpreisen. «Ich bin gegen diese ganze Preiserei», sagte Heidenreich der «Augsburger Allgemeinen». Es sei ihr «vollkommen egal», wer am Montag vor der Frankfurter Buchmesse als neuer Träger des Deutschen Buchpreises verkündet werde. «Auch der Nobelpreis für Literatur erscheint mir lächerlich», fügte Heidenreich hinzu und sagte: «Man kann nicht Bücher preisen und gegen andere Bücher ausspielen. Jedes Buch erzählt anders.» Sie selbst habe sich aus diesem Grund nie an einer Jury beteiligt. Mit dem Deutschen Buchpreis zeichnet der Börsenverein des Deutschen Buchhandels seit 2005 den besten deutschsprachigen Roman des Jahres aus. Der diesjährige Gewinner sollte am Montagabend verkündet werden.

Dirk von Lowtzow: Wichtig, sich gegen Antisemitismus zu stellen

BERLIN (dpa) - Tocotronic-Sänger Dirk von Lowtzow (48) findet es wichtig, dass sich auch Künstler gesellschaftlich positionieren. Mit Blick auf den Anschlag eines Rechtsextremisten in Halle sagte der Musiker der «taz»: «So ein rechtsextremistischer Terrorangriff wird als «Alarmsignal» gewertet, was lachhaft ist, denn Alarmsignale gibt es genug, und das schon seit Jahrzehnten.» Deshalb sei es wichtig, sich gesellschaftlich gegen Antisemitismus, Rassismus und Antifeminismus zu positionieren. Künstler, die antisemitische Stereotype verbreiteten, sollten nicht mehr unterstützt werden, so der Sänger weiter. «Ich fände es ethisch geboten von großen Plattenfirmen, so einen Dreck nicht mehr zu veröffentlichen.» Von Lowtzow ist Pate der Aktionswochen gegen Antisemitismus der Amadeu Antonio Stiftung.

Joachim Meyerhoff spielt jetzt an der Schaubühne

BERLIN (dpa) - Nach mehr als einem Jahrzehnt am Wiener Burgtheater hat Schauspieler Joachim Meyerhoff die Stadt gewechselt. Meyerhoff, der auch die autobiografischen Bücher «Alle Toten fliegen hoch» geschrieben hat, arbeitet nun an der Berliner Schaubühne. Er wolle unter anderem einfach mal raus «aus diesen sehr plüschigen Theaterräumen», sagte er der «Berliner Zeitung». Am Sonntagabend trat Meyerhoff erstmals als neues Ensemblemitglied in Berlin auf. In Molières «Amphitryon» spielt er den etwas unbeholfenen Diener Sosias, mit langer Perücke und weiß geschminktem Gesicht.

Hawaii-Sieger Frodeno: Traumreise für Physiotherapeut

KAILUA-KONA (dpa) - Triathlon-Superstar Jan Frodeno (38) will seiner Mannschaft nach seinem Triumph bei der Ironman-Weltmeisterschaft auf Hawaii den einen oder anderen Wunsch erfüllen. «Jeder aus dem Team darf sich etwas Schönes aussuchen. Einige bekommen eine Uhr, mein Trainer möchte ein Laptop, mein Physiotherapeut eine Traumreise. Und meine Frau steht eher auf Schuhe», sagte Frodeno der «Bild». «Sie sind alle superwichtig für mich, und ohne sie geht nichts», meinte der Triathlon-Olympiasieger. Der gebürtige Kölner hatte am Samstag in Streckenrekordzeit seinen dritten Titel nach 2015 und 2016 auf Hawaii gewonnen und für seinen Triumph ein Preisgeld in Höhe von 120.000 Dollar kassiert. Nun fliegt Frodeno zu seinen Kindern. «Sie sind bei den Großeltern in Australien. Von dort geht es weiter auf eine kleine Weltreise nach Singapur und Deutschland», meinte Frodeno.

Nobelpreisträgerin Tokarczuk kommt zur Frankfurter Buchmesse

FRANKFURT (dpa) - Die Literaturnobelpreisträgerin Olga Tokarczuk kommt zur Frankfurter Buchmesse. Die 57-jährige Polin wird an diesem Dienstag bei der Eröffnungskonferenz unter anderem über die politische Verantwortung von Schriftstellern sprechen, wie die Veranstalter am Montag mitteilten. Vergangene Woche war bekannt geworden, dass Tokarczuk mit dem nachgeholten Nobelpreis für 2018 ausgezeichnet wird. Mit ihrer erzählerischen Vorstellungskraft und enzyklopädischen Leidenschaft überschreite sie Grenzen, hieß es seitens der Juroren. Tokarczuk betrachte die Wirklichkeit nie als ein stabiles und immerwährendes Konstrukt, in ihren Romanen stünden sich oft Gegensätze gegenüber, etwa Natur und Kultur oder Mann und Frau.

Gladbach-Coach Rose gesteht: «Als Kind mehr Werder-Bremen-Fan»

MÖNCHENGLADBACH (dpa) - Borussia Mönchengladbachs Chefcoach Marco Rose schwärmt von seinem neuen Arbeitgeber, hatte in seiner Jugend aber einen anderen Herzensclub. «Als Kind war ich mehr Werder-Bremen-Fan - weil die im Europapokal immer solche genialen Spiele hatten und Riesen-Rückstände aufgeholt haben», sagte der 43 Jahre alte Leipziger im Interview der «Bild»-Zeitung (Montag). In seiner Kindheit in der DDR habe er regelmäßig West-Fernsehen verfolgt. «Schon als Kind hat man mitbekommen, was Gladbach für ein großer Club ist. Legenden wie Netzer, Vogts, Simonsen, Heynckes, Bonhof, aber auch später Effenberg oder Matthäus haben mich tatsächlich schon früh fasziniert», sagte der frühere Profi von Hannover 96 und Mainz 05.

Igor Levit widmet Musikpreis Opus den Opfern des Terroranschlags

BERLIN/HALLE (dpa) - Der Pianist Igor Levit hat seine Auszeichnung mit dem Opus Klassik als Instrumentalist des Jahres auch den Opfern des Terroranschlags von Halle gewidmet. «Nach NSU, nach unzähligen Angriffen auf Moscheen, auf Synagogen, jüdische Friedhöfe, Flüchtlingsheime etc. ist das, was hier passiert ist, keine Überraschung», sagte Levit am Sonntag bei der Preisverleihung im Konzerthaus am Gendarmenmarkt in Berlin. «Ich widme meinen Preis all denen, die seit Jahren still oder laut gegen Rechtsextremismus, gegen Antisemitismus, gegen Islamophobie und gegen Antifeminismus kämpfen. All diese Begriffe eint die absolute Menschenverachtung», sagte Levit. Dann erinnerte er auch an die 40 Jahre alte Frau und den 20-Jährigen, die am vergangenen Mittwoch bei dem Terroranschlag in Halle getötet worden waren, und widmete ihnen den Preis.