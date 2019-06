Leute kompakt

Mimi Fiedler heiratet am Chiemsee

BERLIN (dpa) - Schauspielerin Mimi Fiedler (43, «Nachtschwestern») hat am Wochenende in Seeon-Seebruck am Chiemsee den TV-Produzenten Otto Steiner geheiratet.



Das bestätigte der Fernsehsender RTL und verwies auf einen Bericht der «Bild»-Zeitung. Die gebürtige Kroatin habe sich in der Pfarr- und Klosterkirche St. Lambert den kirchlichen Segen geholt. Die standesamtliche Hochzeit soll bereits im Januar in Kronberg bei Frankfurt stattgefunden haben. Nun heiratete Fiedler ganz in Weiß mit einem großen Fest auf Schloss Pertenstein, wie die «Bild»-Zeitung berichtete. Zehn Jahre lang war Fiedler als Kriminaltechnikerin im Stuttgarter «Tatort» zu sehen. Seit 30. April ist sie Hauptdarstellerin der RTL-Serie «Nachtschwestern».

Ehrlich Brothers holen Weltrekord mit längstem Fan-Brief

DÜSSELDORF (dpa) - Die Magier-Brüder Andreas (41) und Chris Ehrlich (37) haben mit dem längsten Fan-Brief einen Weltrekord aufgestellt.



Auf Facebook schrieben sie am Sonntag: «Ihr habt es geschafft! Über 23 Kilometer... Weltrekord.» Dazu stellten die Brüder ein Video, das den Entstehungsprozess erklärt. Fangruppen hatten dazu aufgerufen, Briefe an die Ehrlich Brothers zu senden. Nach 18 Monaten wurden die insgesamt 74 000 Seiten zu dem 23 Kilometer langen Brief zusammengefügt, der vom Rekord-Institut für Deutschland (RID) geprüft und den Ehrlich Brothers nach ihrer Show am Wochenende in Düsseldorf übergeben wurde.

Bratwurst-Duft verführt Sänger Rea Garvey bei Musikfestivals

BAD HERSFELD (dpa) - Sänger Rea Garvey («Kiss me») überkommt auf Musikfestivals häufig Heißhunger auf Bratwurst. «Das ist unfair.



Überall riecht es nach Wurst», sagte der 46-Jährige beim Abschlusskonzert am Sonntagabend beim Hessentag in Bad Hersfeld, um dann augenzwinkernd zu ergänzen: «Ist aber nicht so schlimm. Ich hatte heute schon sieben.» Wurst-Fan Garvey hat darüber hinaus kulinarisch Gefallen an seiner Wahlheimat Hessen gefunden. «Handkäse und Grüne Soße», zählte der irische Musiker auf.

Falscher George Clooney nach jahrelanger Fahndung geschnappt

BANGKOK (dpa) - Nach jahrelanger internationaler Fahndung ist in Thailand ein Hochstapler verhaftet worden, der sich als George Clooney ausgegeben hatte.



Der 58 Jahre alte Italiener soll zusammen mit seiner Frau unter dem Namen des Hollywood-Stars annähernd zwei Millionen Euro ergaunert haben. Wie die Polizei am Montag bestätigte, wurde das Paar bereits am Samstag auf Grundlage eines Ersuchens der internationalen Polizeibehörde Interpol im Urlauberort Pattaya geschnappt. Den beiden droht die Auslieferung nach Italien. Der falsche Clooney und seine 45 Jahre alte Frau sollen Investoren mit der Behauptung betrogen haben, eine George-Clooney-Kleidermarke aufzubauen. Der Hollywood-Star (ebenfalls 58) hatte sie daraufhin in Italien verklagt. Ein Gericht in Mailand verurteilte den Mann 2014 in Abwesenheit zu acht Jahren und vier Monaten Haft. Seine Frau erhielt eine Strafe von sechs Jahren und fünf Monaten.

Bella Thorne kontert Erpresser und twittert Oben-ohne-Fotos

LOS ANGELES (dpa) - US-Schauspielerin Bella Thorne («Assassination Nation») hat Oben-ohne-Fotos, mit der ein Hacker sie anscheinend erpressen wollte, selbst auf Twitter veröffentlicht.



Die 21-Jährige stellte die Bilder, die eigentlich «für eine spezielle Person» gedacht gewesen seien, online. Dazu postete sie am Wochenende eine Nachricht, in der sie schreibt: «Hier sind die Fotos, mit denen er mich bedroht hat. Mit anderen Worten: Hier sind meine Brüste.» Der Erpresser habe ihr die eigenen Fotos sowie Aufnahmen von anderen Prominenten geschickt. Sie wisse, dass sie nicht sein letztes Opfer sein werde. «Viel zu lange habe ich mich von diesem Mann ausnutzen lassen. Immer wieder. Ich habe es satt. Ich mache Schluss damit, weil es jetzt meine Entscheidung ist. Du bekommst nichts mehr von mir», schrieb sie.

O. J. Simpson will auf neuem Twitter-Account «abrechnen»

LAS VEGAS (dpa) - Der frühere US-Footballstar O. J. Simpson hat US-Medienberichten zufolge nun ein eigenes Twitterkonto.



Er wolle «ein wenig abrechnen», kündigte der 71-Jährige in einem über den Account veröffentlichten Video an. Dass das neue Twitter-Profil unter dem Nutzernamen @TheRealOJ32 echt ist, bestätigte Simpsons Anwalt, Malcolm LaVergne, dem Sender CNN. Am Montag hatte es bereits mehr als 600.000 Follower. «Ihr werdet all meine Gedanken und Meinungen zu so ziemlich allem nachlesen können», sagte Simpson. Am 12. Juni hatte sich der Mord an Simpsons Ex-Frau Nicole Brown Simpson und deren Freund Ronald Goldman zum 25. Mal gejährt. O. J. Simpson war 1994 beschuldigt worden, die beiden mit Messerstichen getötet zu haben. 1995 stand er deswegen vor Gericht. Die Richter in dem Strafprozess sprachen ihn trotz anscheinend erdrückender Beweislast letztlich frei.

Erleichterung bei Filmschaffenden nach Görlitzer OB-Wahl

GÖRLITZ (dpa) - Der Initiator des Wahl-Appells von Filmschaffenden an die Einwohner von Görlitz hat sich nach dem Ausgang der Oberbürgermeister-Wahl erleichtert gezeigt.



«Ich habe die Wahl mit großer Spannung und Anspannung verfolgt», sagte Michael Simon de Normier, Mitproduzent des Hollywood-Streifens «Der Vorleser», am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Es stünde den Gewinnern aber nicht gut zu Gesicht, zu laut zu jubeln. «Jetzt muss hart daran gearbeitet werden, die Menschen in Görlitz wieder zusammenzubringen». Octavian Ursu, der ein «guter Zuhörer» sei, könne dies schaffen. Bei der Stichwahl zum neuen Oberbürgermeister von Görlitz setzte sich am Sonntag der CDU-Kandidat Ursu mit 55,2 zu 44,8 Prozent gegen den AfD-Bewerber Sebastian Wippel durch. Damit hat die AfD das von ihr erhoffte erste Spitzenamt in einer deutschen Stadt verpasst.

Berliner Jazzpreis für Trompeter Axel Dörner

BERLIN (dpa) - Der Trompeter Axel Dörner wird mit dem Jazzpreis Berlin ausgezeichnet. Der Preis ist mit 15.000 Euro dotiert.



Er wird vom Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) und der Kulturverwaltung des Berliner Senats vergeben. Dörner (Jahrgang 1964) nehme einen singulären Platz in der internationalen Jazzszene ein und sei ein wichtiger Bezugspunkt und Einfluss für Musikerinnen und Musiker weit über Deutschland hinaus, teilte der RBB am Montag mit. Der Preis wird bei einem öffentlichen Konzert am 27. Juni in Berlin verliehen.

Zverev nach Challenge: Hummels spielt besser Tennis als Müller

MÜNCHEN (dpa) - Als Doppelpartner im Tennis würde sich Alexander Zverev (22) wohl eher für Mats Hummels (30) als für Thomas Müller (29) entscheiden.



«Thomas hat die Challenge gewonnen, aber Mats spielt besser Tennis», verriet der Weltranglisten-Fünfte aus Hamburg bei einem Medientermin vor dem ATP-Turnier in Halle/Westfalen. Bei der «ThoMats Challenge» hatte Zverev zuletzt mit den Bayern-Profis Hummels und Müller Tennis gespielt. Eine Aufgabe dabei war, Zverevs Aufschlag zu returnieren - «in der Halle auf Teppich», wie Zverev launig unter Anspielung auf den extrem schnellen Bodenbelag anmerkte. Ob es künftig weitere lustige Zweikämpfe und Internet-Clips geben wird, scheint angesichts des möglichen Wechsels von Hummels zurück zum BVB fraglich.