Leute kompakt

Regisseur Jim Jarmusch: Ökologische Krise ist dramatisch

BERLIN (dpa) - Für US-Regisseur Jim Jarmusch ist der Klimawandel eines der derzeit drängendsten Probleme.



«Ich denke, dass das die wichtigste Sache ist, was unser menschliches Überleben angeht», sagte der 66-Jährige in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur und anderen Medien. «Das aber zu ignorieren oder es nicht anzusprechen, ist sehr besorgniserregend.» Es sympathisiere sehr mit den Jugendlichen, die sich für den Klimaschutz einsetzen. In seinem neuen Film «The Dead Don't Die» erzählt Jarmusch von der Apokalypse, in der Umweltzerstörung die Welt aus dem Gleichgewicht bringt und schließlich auch die Toten wieder auferstehen. Der Film kommt nächste Woche Donnerstag (13.6.) in die Kinos.

Christoph Maria Herbst: Rechtsruck ist «beschämend»

KÖLN (dpa) - Christoph Maria Herbst ist erschrocken über den Erfolg rechtspopulistischer Parteien bei Wahlen in der jüngeren Vergangenheit. «Ich finde das ganz grausam», sagte Herbst beim Sommer-Branchentreff der Film- und Medienstiftung Nordrhein-Westfalen in Köln.



«Ich halte von solchen Politikern das, was jeder aufrechte Demokrat von ihnen halten sollte: nichts», sagte der 53-Jährige. Die Gesellschaft müsse alles in ihrer Macht stehende tun, um fremdenfeindliche und reaktionäre Umtriebe zurückzudrängen. «Der aktuelle Erfolg dieses Denkens ist beschämend, gerade bei unserer Vergangenheit», sagte Herbst.

Otto Waalkes will nicht in die Politik

KÖLN (dpa) - Komiker Otto Waalkes kann sich nicht vorstellen, einmal Politiker zu werden.



Über Kollegen, die sich in die Politik wagten, könne er nur lachen, sagte Otto beim Branchentreff der Film- und Medienstiftung NRW und verwies auf den neu gewählten ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj oder den Gründer der italienischen Fünf-Sterne-Bewegung, Beppe Grillo. Unter einer Bedingung könne er sich jedoch einen Wechsel in die Politik vorstellen: «Außer natürlich, man würde mir dafür viel Geld geben», scherzte der 70-Jährige. «Ich bin ja käuflich, wie jeder weiß.»

Phil Collins feiert deutschen Tourauftakt in Stuttgart

STUTTGART (dpa) - Die britische Musiklegende Phil Collins hat in Stuttgart das erste von sieben Deutschlandkonzerten gespielt.



An einem Gehstock lief er am Mittwochabend auf der Stadionbühne ein und stellte an den Anfang des rund zweistündigen Auftritts seinen Welthit «Against All Odds». Zuvor hatte der 68-Jährige den Zehntausenden Fans erklärt, den Großteil des Konzerts im Sitzen absolvieren zu müssen - «aber das wird uns nicht davon abhalten, Spaß zu haben!» Nach einer Rückenoperation ist Collins' rechter Fuß gelähmt. Ein Nervenschaden macht es dem früheren Schlagzeuger der Band Genesis unmöglich, selbst zu trommeln. An seiner Stelle übernahm Sohn Nicholas Collins - und der 18-Jährige wurde mit ebenso tosendem Applaus empfangen wie der berühmte Vater.

Ellen Pompeo dachte oft an Ausstieg bei «Grey's Anatomy»

LOS ANGELES (dpa) - US-Serienstar Ellen Pompeo hat beim Dreh der ersten «Grey's Anatomy»-Staffeln oft darüber nachgedacht, hinzuschmeißen.



«Wir hatten Probleme im Umgang, ein sehr schlechtes Benehmen, ein wirklich vergiftetes Arbeitsklima», sagte die 49-jährige Schauspielerin dem US-Branchenblatt «Variety». Sie sei schließlich ihrer Familie zuliebe am Set geblieben, erklärte Pompeo. «Wo sollte ich mit 40 Jahren jemals solches Geld verdienen? Ich muss für meine Kinder sorgen», begründete sie ihre Entscheidung. Nach Ende der zehnten Staffel habe sie zudem eine neue Motivation gefunden: Als Patrick Dempsey (53) «Grey's Anatomy» verließ, seien die Verantwortlichen der Meinung gewesen, dass die Serie nicht ohne eine männliche Hauptrolle auskommen würde, sagte Pompeo. Ab da habe sie es sich zum Ziel gemacht, das Gegenteil zu beweisen.

Judi Denchs Schublade: «Nicht mehr ganz straffer Teenager»

LONDON (dpa) - Die britische Schauspielerin Judi Dench (84) hat nach eigenen Worten nicht das Gefühl, im Alter ein anderer Mensch zu sein als früher.



«Wenn ich mich mit Freunden treffe und sie im Spaß sagen: «Wie alt wir doch geworden sind!», ärgert mich das», sagte sie der Zeitschrift «Madame». «Zu sagen, dass man alt ist, wird zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung. Ich will nicht in eine Schublade gesteckt werden, auf der «Achtzigjährige» steht.» In ihren Augen gehöre sie eher in die Schublade «Nicht mehr ganz straffer Teenager», sagte die Oscar-Preisträgerin. «Auf jeden Fall fühle ich mich meinem Enkel näher als dem Bild einer alten Frau.»

Model erneuert Vorwürfe gegen Neymar: «Opfer einer Vergewaltigung»

BRASILIA (dpa) - Ein brasilianisches Model hat die Vorwürfe der Vergewaltigung gegen Brasiliens Fußball-Star Neymar bekräftigt.



Bei einem TV-Auftritt versicherte die Frau: «Ich bin das Opfer einer Vergewaltigung.» Demnach sei Neymar aggressiv geworden und habe sie mit Anwendung von Gewalt zum Sex gezwungen. Neymar räumt Treffen mit der Frau ein, bestreitet aber ihre Vorwürfe. Es habe sich um «eine normale Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau» gehandelt, versicherte der 27-Jährige. Die Anwälte des Mittelfeldspielers von Paris Saint-Germain hatten zuvor Angaben der früheren Anwälte der Frau zurückgewiesen, Neymars Vertreter hätten sich um ein Treffen wegen einer Abfindung bemüht. Stattdessen hätten die damaligen Anwälte der Frau ein Treffen am 29. Mai initiiert, bei dem es zu keiner Einigung gekommen sei. Später wechselte das Model seine Anwälte.

One-Direction-Sänger Liam Payne machte der Erfolg zu schaffen

BERLIN (dpa) - Der britische Popstar Liam Payne hat unter dem Erfolg seiner Band One Direction gelitten.



In einem Interview des Magazins «Men's Health» sagte der 25-Jährige: «Wir hatten echt eine gute Zeit, aber es gab auch Momente, die etwas schwierig waren.» Er erzählte, dass er auf die Bühne musste, «auch wenn es dir nicht gut geht». Es habe sich angefühlt, als wenn er ein Disney-Kostüm anzuziehen habe. «Und unter diesem Disney-Kostüm war ich angepisst.» «Men's Health» und CNN zufolge griff Payne zur Flasche. Er war erst 14 Jahre alt, als er über die britische Castingshow «The X Factor» berühmt wurde. One Direction, zusammengesetzt in «The X Factor», waren vor ihrer Pause im Jahr 2016 eine der angesagtesten Boybands der Welt.

Schwulenverband: Debatte um Connor-Lied offenbart allgemeines Problem

BERLIN/MÜNCHEN (dpa) - Die Diskussion um Sarah Connors neuen Song «Vincent» zeigt aus Sicht des Lesben- und Schwulenverbands (LSVD) Probleme beim offenen Umgang mit Homosexualität.



«Sobald es um schwule oder nicht-heterosexuelle Sexualität geht, wird es schwierig», sagte Sprecher Markus Ulrich der Deutschen Presse-Agentur. In dem neuen Lied der 38-jährigen Popsängerin Connor geht es um Verwirrung und Schmerz in der Liebe - unter anderem bei einem Jungen, der erkennt, dass er schwul ist. Manche Radiosender stören sich an dem ersten Satz «Vincent kriegt kein' hoch, wenn er an Mädchen denkt» und wollen diesen oder das gesamte Stück deswegen nicht senden. Connor sieht in ihrem Song hingegen einen Gesprächsanstoß.

In vollem Galopp: Karat ehren Marianne Rosenberg auf der Rennbahn

BERLIN (dpa) - Ost-Kult ehrt West-Kult: Die Band Karat («Über sieben Brücken mußt du gehn») zeichnet die Schlagersängerin Marianne Rosenberg (64, «Er gehört zu mir») für ihre Lebensleistung aus.



Bei dem Schlagerfestival auf der Galopprennbahn Hoppegarten bei Berlin wollen Karat-Sänger Claudius Dreilich (48) und Gitarrist Bernd Römer (66) am 13. Juli Rosenberg den Schlagerhammer überreichen. Der «Ekki-Göpelt-Preis» für den Nachwuchs geht an Jungstar Anna-Carina Woitschack («Eine Nacht im Paradies»), wie der Schlagersender Radio B2 am Mittwoch mitteilte. Zum Festival werden 20.000 Menschen erwartet.

Hannah oder Laurie? - Schauspieler-Verwechslung am Flughafen

BERLIN/TORONTO (dpa) - Der schottische Schauspieler John Hannah («Die Mumie») ist am Flughafen von Toronto mit dem britischen Kollegen Hugh Laurie («Dr. House») verwechselt worden - und hat Humor bewiesen.



Wie Hannah seinen mehr als 26.000 Followern auf Twitter berichtete, fragte ein Mann ihn in einem Fahrstuhl, ob er Laurie sei. «Ich sagte Nein. Er sagte, ich bin mir sicher, dass Sie es sind!» Der 57-Jährige blieb cool und wettete zehn Dollar, dass er nicht Laurie sei. Sein hartnäckiges Gegenüber stimmte zu. Hannah zeigte ihm seinen Pass. «Wettschulden sind Ehrenschulden. Der Typ hat bezahlt.» Hannah war in den Filmen «Die Mumie» und «Vier Hochzeiten und ein Todesfall» zu sehen.

Seilkünstler Petit tritt zum Jubiläum von Johnsons «Glass House» auf

NEW CANAAN (dpa) - Mit einem Balanceakt zwischen den Türmen des New Yorker World Trade Centers wurde er 1974 weltberühmt: Nun gibt der französische Seilkünstler Philippe Petit anlässlich des 70. Jahrestages der Fertigstellung von Philip Johnsons «Glass House» eine Sondervorstellung.



«Seit das «Glass House» vor 70 Jahren seine Türen geöffnet hat - wir sind gleichalt! - waren viele, viele Besucher da, aber sie haben alle die Vordertür benutzt», sagte Petit. Das vom US-Architekt Johnson (1906-2005) konzipierte «Glass House» war 1949 fertiggestellt worden und steht in dem Städtchen New Canaan im US-Bundesstaat Connecticut. Die Wände des Wohnhauses sind komplett aus Glas. Petit ist unter anderem auch schon zwischen den Brückentürmen der Hafenbrücke in Sydney, in Paris über die Seine zur zweiten Etage des Eiffelturms und 1994 bei der 1200-Jahr-Feier in Frankfurt zwischen Paulskirche und Dom balanciert - immer ohne Sicherungsseile.