Leute kompakt

«Nur eine Frau»: Maischberger will mit neuem Film an Schulen gehen

BERLIN (dpa) - Journalistin Sandra Maischberger will mit ihrem neuen Film «Nur eine Frau» auch an Schulen gehen.



Der Kinofilm handelt von der Berlinerin Hatun Sürücü - sie wurde 2005 von einem ihrer Brüder erschossen, nachdem sie unter anderem das Kopftuch abgelegt hatte. Er gab an, ihren westlichen Lebensstil zu verachten. Der Fall sei für eine Menge Leute «ein Aufwachen» gewesen, «ein Schlaglicht auf eine Sache, die wir alle vielleicht bis dahin zu wenig gesehen haben», sagte Maischberger im Interview der Deutschen Presse-Agentur. «Nämlich dass es in einer modernen Stadt wie Berlin in den 2000er-Jahren möglich ist, dass nebenan Traditionen gelebt werden, die mit unserer Auffassung von Menschenrechten, Frauenrechten und dem Recht auf ein selbstbestimmtes Leben nicht überein kommen», sagte Maischberger.

Rapper Capital Bra am meisten gestreamt in Deutschland

BADEN-BADEN (dpa) - Rapper Capital Bra ist der am meisten gestreamte Musiker in Deutschland.



Mit bundesweit rund 1,4 Milliarden Aufrufen holte der 24-Jährige damit den britischen Popstar Ed Sheeran ein, wie GfK Entertainment am Donnerstag mitteilte. Die Zahl ergebe sich auf Basis kostenpflichtiger und werbebasierter Musik-Streams ab einer Spieldauer von 31 Sekunden. Hinter Capital Bra und Ed Sheeran beschließen nach Angaben von GfK Entertainment Kollegah, Bonez MC und Eminem die Top 5 im Ranking der meistgestreamten Künstler. Die am häufigsten gestreamte Interpretin ist demnach Rihanna.

Britische Prinzessin Charlotte jetzt vier - Wann kommt Meghans Baby?

LONDON (dpa) - Happy Birthday, kleine Prinzessin! Die einzige Tochter von Prinz William und Kate, Prinzessin Charlotte, ist am Donnerstag vier Jahre alt geworden.



Zur Feier des Tages veröffentlichten ihre Eltern neue Fotos des royalen Nachwuchs auf ihrem Instagram-Account. Dabei bewies Kate (37) wieder ihr Talent als Fotografin, indem sie ihre Tochter spielend und fröhlich lächelnd in der Natur ablichtete. Die kleine Charlotte könnte schon bald eine Cousine oder einen Cousin bekommen. Denn die Geburt des ersten Kindes von Prinz Harry (34) und Meghan (37) steht unmittelbar bevor, wie britische Medien am Donnerstag spekulierten.

Verhoeven, M'Barek und Rojinski drehen wieder zusammen

MÜNCHEN/BERLIN (dpa) - Der Münchner Regisseur Simon Verhoeven (46) macht wieder gemeinsame Sache mit Elyas M'Barek und Palina Rojinski.



Nach ihrer Erfolgskomödie «Willkommen bei den Hartmanns» starten im Sommer dieses Jahres die Dreharbeiten für den Film «Nightlife» in Berlin. Darin geht es laut Mitteilung von Warner Bros um eine chaotische Jagd durch das Berliner Nachtleben und die Unterwelt der Hauptstadt. M'Barek («Fack Ju Göhte») spielt einen Barkeeper, Rojinski («Circus HalliGalli») dessen Traumfrau und Grimme-Preisträger Frederick Lau («Oh Boy») den besten Kumpel. «Nightlife» soll im Februar 2020 in den deutschen Kinos starten.

Carolin Kebekus wäre Klum-Hochzeit in Bergisch Gladbach «scheißegal»

KÖLN (dpa) - Komikerin Carolin Kebekus (38) teilt mit Model Heidi Klum (45) die Geburtsstadt Bergisch Gladbach - eine mögliche Hochzeit von Klum mit dem Musiker Tom Kaulitz (29) dort interessiert Kebekus aber überhaupt nicht: «Ich glaube, das würde mir wahnsinnig am Arsch vorbei gehen, wo die heiratet. Also das wäre mir wirklich scheißegal», sagte die Komikerin der Deutschen Presse-Agentur in Köln.



Nach der Verlobung von Heidi Klum und Tom Kaulitz war Bergisch Gladbach neben Orten wie Capri und Los Angeles als potenzielle Hochzeitslocation im Gespräch. Eine Bestätigung dafür gab es aber bislang nicht.

Herzinfarkt: Casillas hatte Glück im Unglück, sagt Club-Arzt

PORTO (dpa) - Der spanische Fußball-Torwart Iker Casillas vom FC Porto hatte bei seinem Herzinfarkt offenbar Glück im Unglück.



Es sei positiv gewesen, dass das Problem am Mittwoch beim Training des portugiesischen Teams aufgetreten sei, erklärte Clubarzt Nélson Puga am späten Mittwochabend im Vereins-TV-Sender «Porto Canal». Auf dem Trainingsgelände habe man sich schnell um den 37-Jährigen kümmern können. «Zum Glück konnte eine schnelle Diagnose erstellt werden, und auch alles weitere ist sehr gut gelaufen», erklärte der Arzt.

Drake bricht Rekord von Taylor Swift bei den Billboard Music Awards

LAS VEGAS (dpa) - Der kanadische R&B-Star Drake hat bei den Billboard Music Awards am Mittwoch in Las Vegas 12 Auszeichnungen gewonnen und damit den bisherigen Rekord gebrochen.



Mit seinen nun insgesamt 27 Awards überholte er Sängerin Taylor Swift, die bisher 23 Auszeichnungen erhielt. Bei der Gala wurde der 32-Jährige unter anderem als bester Künstler und bester männlicher Künstler ausgezeichnet. Er bekam einen Preis in der Sparte «Top Billboard 200 Album» für seine Hitplatte «Scorpion» und einen Award für seine Single-Verkäufe. Außerdem wurde er als meistgestreamter Künstler, bester Rapper und bester Radio-Künstler geehrt. Swift ging trotz zwei Nominierungen leer aus.

Emilia Clarkes Bruder ist am Set beschämt wegen ihrer Sexszenen

LOS ANGELES (dpa) - Emilia Clarkes Bruder arbeitet auch am Set der US-Serie «Game of Thrones» - und ist beschämt, wenn die Schauspielerin (32) Sexszenen dreht.



Das erzählte die Britin am Mittwochabend (Ortszeit) in der US-amerikanischen Late-Night-Show «Jimmy Kimmel Live!». Ihr zwei Jahre älterer Bruder arbeite in der Kameraabteilung und sei auch beim Dreh ihrer Liebesszenen anwesend. Da gebe es dann einige Tage, an denen er lieber schnell zur nächsten Episode gehen wolle. Clarke: «Ich sage dann 'Nein, es ist gut so! Du kannst da bleiben'». Auf die Frage von Kimmel, wer von den Geschwistern bei diesen Szenen am meisten beschämt sei, antwortet Clarke: «Definitiv er».

Erster Maori an Neuseelands Oberstem Gerichtshof

WELLINGTON (dpa) - Neuseeland hat zum ersten Mal in seiner Geschichte einen Maori-Richter am Obersten Gerichtshof.



Der Jurist Joseph Victor Williams wurde am Donnerstag zum Mitglied des Supreme Court ernannt, des höchsten neuseeländischen Gerichts. In dem Pazifikstaat sind von knapp fünf Millionen Einwohnern etwa 15 Prozent Angehörige der indigenen Bevölkerung. Die Maori leben seit dem 13. Jahrhundert auf den Inseln. Williams gilt als Experte für Umweltrecht sowie für juristische Angelegenheiten, die Maori betreffen. 1988 hatte er die erste Einheit in einer großen neuseeländischen Anwaltskanzlei gegründet, die sich auf Maori-Angelegenheiten spezialisierte.

Melania Trump nimmt renovierte Bowlingbahn im Weißen Haus in Betrieb

WASHINGTON (dpa) - Die Bowlingbahn des Weißen Hauses hat unter Melania Trump eine Generalsanierung erfahren.



Die First Lady nahm in dieser Woche die hauseigene Freizeiteinrichtung für US-Präsidenten und deren Familien in Betrieb. Als erste durften am Dienstag (Ortszeit) Kinder der Sicherheitsleute der Präsidentenfamilie das gute Stück ausprobieren, wie das Büro der First Lady mitteilte. Die Bowlingbahn war im Keller des Weißen Hauses unter Präsident Richard Nixon eingebaut und zuletzt vor 25 Jahren unter Bill Clinton umfassend renoviert worden, wie es in einer Pressemitteilung der First Lady heißt. Seitdem seien lediglich Kleinigkeiten erneuert worden.

Channing Tatum verliert gegen Jessie J - Nacktfoto als Strafe

LOS ANGELES (dpa) - Channing Tatum (39, «The Hateful Eight», «Logan Lucky») zeigt sich auf Instagram nackt unter der Dusche, allerdings nicht ganz freiwillig.



Der Schauspieler postete das freizügige Foto am Mittwoch auf seinem Account mit dem Hinweis, dass Jessica Cornish (Popmusikerin Jessie J) das Bild ausgesucht habe. Er habe ein Jenga-Spiel gegen Cornish verloren und als Verlierer musste er ein Foto ihrer Wahl auf Instagram posten, erklärte Tatum. Jenga ist ein Geschicklichkeitsspiel, bei dem ein Turm aus Holzklötzen umgebaut werden muss. Er würde niemals wieder Jenga mit ihr spielen, witzelte der Schauspieler. Medien hatten seit dem vorigen Herbst über eine Liebesbeziehung der beiden Promis spekuliert.

«3 Engel für Charlie»-Star Lucy Liu enthüllt Hollywood-Stern

LOS ANGELES (dpa) - Wiedersehen der «3 Engel für Charlie»-Stars: Die Schauspielerinnen Cameron Diaz und Drew Barrymore haben am Mittwoch ihre Kollegin Lucy Liu (50) angefeuert, als diese auf Hollywoods «Walk of Fame» eine Sternenplakette mit ihrem Namen enthüllte.



Vor 19 Jahren spielten Diaz, Barrymore und Liu in dem Action-Hit «3 Engel für Charlie» zum ersten Mal die schlagkräftigen Privatdetektivinnen. Liu sagte in ihrer Dankesrede, ihre Eltern seien aus China eingewandert, sie sei in armen Verhältnissen aufgewachsen. In ihrer Schauspiel-Laufbahn habe sie viel Rassismus und Ablehnung erlebt, doch sie sei ihrer Leidenschaft gefolgt.

Letzte Folge «The Big Bang Theory» - Stars in Hollywood verewigt

LOS ANGELES (dpa) - Für «The Big Bang Theory» ist nach 12 Jahren und fast 300 Folgen jetzt Schluss - die Hauptdarsteller der Comedy-Serie haben einen Tag nach der letzten Klappe ein Denkmal in Hollywood erhalten.



Im feuchten Zement vor dem TCL Chinese Theatre in Los Angeles verewigten die Stars um Jim Parsons, Johnny Galecki und Kaley Cuoco ihre Handabdrücke. «Fertig», schrieb Parsons am Mittwochvormittag (Ortszeit) auf seinem Instagram-Account zu einem Foto von den Handabdrücken auf dem berühmten Bürgersteig. Der Anlass für die werbeträchtige Party der sieben Schauspieler auf dem Vorplatz des historischen Kinos war die letzte Aufzeichnung der Sitcom am Dienstagabend vor einem Live-Publikum.