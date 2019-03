«Captain Marvel» - Star Brie Larson dreht TV-Dramaserie für Apple

LOS ANGELES (dpa) - In «Captain Marvel» trumpft Oscar-Preisträgerin Brie Larson (29, «Raum») derzeit als Superheldin auf.



Doch die Kalifornierin hat schon das nächste Projekt zugesagt, wie die Branchenportale «Variety» und «Hollywood Reporter» am Mittwoch berichteten. Als Hauptdarstellerin und Produzentin will Larson in einer TV-Dramaserie für Apple über das Leben einer CIA-Undercover-Agentin mitwirken. Die noch titellose Serie beruht auf den Memoiren der US-Agentin Amaryllis Fox, die im Oktober erscheinen sollen. Vor ihrem Oscar-Gewinn für «Raum» (2015) spielte Larson auch in TV-Serien wie «Raising Dad» und «Taras Welten» mit.

Grönemeyer-Prozess: Promi-Fotografen zu Bewährungsstrafen verurteilt

KÖLN (dpa) - Im Prozess um falsche Beschuldigungen gegen Herbert Grönemeyer hat das Kölner Landgericht zwei Pressefotografen zu einjährigen Bewährungsstrafen verurteilt.



Außerdem müssen sie Geldstrafen zahlen. Nach Überzeugung der Kammer hatten die Fotografen den Sänger bei einer Begegnung auf dem Flughafen Köln/Bonn Ende 2014 in eine Falle gelockt. Sie hätten es darauf angelegt, Grönemeyer zu provozieren und seine wütende Reaktion zu filmen, sagte der Richter am Donnerstag. Als der Künstler mit einer Tasche nach einem Fotografen schlug, habe er in Notwehr gehandelt.

R. Kelly wegen versäumter Unterhaltszahlungen in Polizeigewahrsam

CHICAGO (dpa) - Der wegen sexuellen Missbrauchs angeklagte US-Sänger R. Kelly ist am Mittwoch erneut in Gewahrsam genommen worden.



Die Festnahme erfolgte nach einer Anhörung vor Gericht in Chicago um angeblich versäumte Unterhaltszahlungen, wie der Sender NBC unter Berufung auf Behörden berichtete. Demnach schuldet der dreifache Vater seiner Ex-Frau mehr als 161.000 Dollar. Nach Zahlung der Summe könne er auf freien Fuß kommen, teilte eine Polizeisprecherin mit. Der R&B-Sänger war am 22. Februar wegen sexuellen Missbrauchs in zehn Fällen angeklagt worden. Der Musiker, der vor Gericht auf nicht schuldig plädierte, war wenige Tage später nach Zahlung einer Kaution in Höhe von 100.000 Dollar aus dem Gewahrsam entlassen worden.

Harald Schmidt übernimmt Rolle in einer Strauss-Oper

STUTTGART (dpa) - Moderator und Schauspieler Harald Schmidt kehrt an seinen Ausbildungsort Stuttgart zurück.



Ab Juni wird der 61-Jährige an der Staatsoper eine Sprechrolle in der Oper «Ariadne auf Naxos» übernehmen. «Mich verbindet mit der Staatsoper Stuttgart vor allem die gemeinsame Kantine, die ich schon aus meiner Zeit als Schauspielschüler und später als Ensemblemitglied im Schauspiel kenne», so Schmidt laut Mitteilung der Oper am Donnerstag. Mit wohl etwas mehr Ernst sagte er, dass das Land Baden-Württemberg seine Ausbildung bezahlt habe - da wolle man doch etwas zurückgeben.

Nigel Kennedy sagt Brekshit statt Brexit und spricht von Auswandern

ESSEN (dpa) - Der britische Star-Geiger Nigel Kennedy (62) will sein Heimatland nach eigenen Worten nach dem Brexit, dem geplanten EU-Austritt Großbritanniens, verlassen.



«Mir ist es peinlich, britisch zu sein - obwohl ich halber Ire bin», sagte der Musiker im Interview mit der in Essen erscheinenden «Westdeutschen Allgemeinen Zeitung» (WAZ, Donnerstag). «Als im Oktober in London fast 700.000 Menschen auf die Straße gegangen sind, um für ein zweites Referendum zu demonstrieren, fand ich das wunderbar - und das, obwohl es so viel an Falschinformationen gegeben hat, was der «Brekshit» letztlich für die Briten bedeutet. Viele wissen gar nicht, was sie anrichten mit ihrem Votum. Ich bin von diesem Szenario peinlich berührt.»

Handballer Hens hat wegen «Let's Dance» «ganz schön Muskelkater»

HAMBURG (dpa) - Handball-Weltmeister Pascal Hens ist überrascht davon, wie anstrengend Tanzen ist. «Ich hätte nicht gedacht, dass Tanzen so fordert», sagte der 38-Jährige der «Hamburger Morgenpost» (Donnerstag).Tanzen sei totales Neuland für ihn.



Der 2,03 Meter große Sportler wird bei der zwölften Staffel der Tanzshow «Let's Dance» des Privatfernsehsenders RTL mitmachen und trainiert dafür schon fleißig. «Das macht ganz schön Muskelkater, aber mein Ehrgeiz ist jetzt endgültig geweckt», sagte der langjährige Leistungsträger des HSV Hamburg. Die TV-Show startet am 15. März.

Salma Hayek: Es hat sich gelohnt, auf meinen Mann zu warten

LOS ANGELES (dpa) - Die Schauspielerin Salma Hayek (52, «Frida») zeigt sich froh, in einigen Lebenslagen eine «Spätzünderin» gewesen zu sein.



So habe es sich gelohnt, auf ihren heutigen Ehemann, den französischen Geschäftsmann François-Henri Pinault, zu warten, sagte Hayek in einem Interview der US-Zeitschrift «Town & Country». Sie hatte den Milliardär mit 39 Jahren kennengelernt - wie und wo, das will Hayek nicht verraten. «Das ist so eine romantische, tolle Geschichte, aber das ist meine», sagte die Schauspielerin. Auch, dass sie erst mit 41 Jahren ihre Tochter Valentina bekommen habe, sei für sie richtig gewesen.

Sohn von Luke Perry: «Für mich war er immer einfach nur mein Dad»

LOS ANGELES (dpa) - Nach dem Tod von «Beverly Hills, 90210»-Star Luke Perry hat sich sein Sohn Jack Perry (21) auf Twitter und Instagram dazu geäußert.



Der 21-Jährige schrieb am Donnerstagmorgen: «Für viele Menschen war er vieles Verschiedenes. Für mich war er immer einfach nur mein Dad. Er hat mich geliebt, unterstützt und dazu inspiriert, der beste Mensch zu sein, der ich sein kann». Dazu postete Jack Perry zwei Bilder. Auf einem davon ist er selbst als Kind mit seinem Vater zu sehen. Inzwischen hat sich Jack Perry als «Jungle Boy» in der US-Wrestling-Szene einen Namen gemacht.

Angelina Jolie als böse «Maleficent»-Fee früher in den Kinos

LOS ANGELES (dpa) - Hollywood-Star Angelina Jolie (43) kehrt früher als gedacht in die Kinos zurück.



Bereits in diesem Oktober will Disney die Fortsetzung zu dem Märchenfilm «Maleficent - Die dunkle Fee» (2014) auf die Leinwand bringen, wie das Studio am Mittwoch bekanntgab. Ursprünglich sollte Jolie in ihrer Rolle als böse Fee erst im Mai 2020 in die Kinos kommen. Zu diesem Zeitpunkt wäre «Maleficent: Mistress of Evil» an den Kinokassen gegen «Fast & Furious 9» angetreten. In der Fortsetzung des Disney-Hits spielen neben Jolie erneut Elle Fanning, Sam Riley, Imelda Staunton, Juno Temple und Lesley Manville mit.

Ernst August senior begrüßt «Doch-Nicht-Verkauf» von Marienburg

HANNOVER (dpa) - Der mit seinem Sohn zerstrittene Ernst August Prinz von Hannover ist froh, dass ein Verkauf von Schloss Marienburg für einen Euro vom Tisch ist.



Durch den «Doch-Nicht-Verkauf» könne möglicherweise eine gerichtliche Auseinandersetzung vermieden werden, ließ das Oberhaupt der Welfen, der Ehemann von Prinzessin Caroline von Monaco, am Mittwoch mitteilen. Allerdings halte er an seinen Rückübertragungsansprüchen fest. Ernst August junior hatte mit Niedersachsens Kulturminister Björn Thümler (CDU) den Verkauf des Welfen-Stammsitzes an die öffentliche Hand ausgehandelt. Nach dem Einspruch von Ernst August senior legte das Land den Deal auf Eis.