Leute kompakt

Heinz Rudolf Kunze nennt CSU «sozialdemokratisierte Lederhosen»

ZWEIBRÜCKEN (dpa) - Musiker Heinz Rudolf Kunze (62, «Dein ist mein ganzes Herz») hat die bayerische Regierungspartei CSU als «sozialdemokratisierte Lederhosen» bezeichnet.



«Was ist heute links und was rechts? Das ist alles Kinderkram von vorgestern», sagte Kunze der Tageszeitung «Pfälzischer Merkur» (Donnerstag). Er selbst fühle sich keinem politischen Lager zugehörig. «Es gibt keine einzelne Partei in diesem Land, die mich vollständig abbildet. Ich muss mir meine Wahrheiten immer hier und da zusammenklauben», sagte Kunze. Darüber hinaus glaube er nicht, «dass alle deutschen Musikerkollegen, die sich tendenziell links gebärden, es auch sind».

Sternekoch Hans Haas putzt seine Küche selbst

MÜNCHEN (dpa) - Der Münchner Sternekoch Hans Haas (61) putzt sein Schwabinger Kochstudio grundsätzlich selbst.



Nach Kochkursen schrubbt er erst einmal die Küche, bevor er an seinen Arbeitsplatz als Küchenchef im Münchner Sterne-Restaurant «Tantris» fährt. «Die Kochschule gibt es jetzt 14 Jahre - und sie schaut immer noch aus wie am ersten Tag», sagte Haas bei einem Treffen mit der Schauspielerin Gisela Schneeberger (70), die gleich neben der Kochschule wohnt. «Wenn ich jemanden anstelle, kostet das erstens einen Haufen Geld - und zweitens muss ich dann eh noch mal nachgehen.» Also greife er selbst zum Lappen. In einer Stunde sei alles erledigt. Anlässlich des ZDF-Zweiteilers «Bier Royal», der am 28. Januar zu sehen ist, kochte Haas mit Schneeberger gemeinsam: Kalbskopf in Ciabatta auf Endiviensalat zubereitet - weil das gut zu Bier passt.

Star-Designer Philipp Plein durfte Sohn in die Arme schließen

HAMBURG (dpa) - Die Mutter hat eingelenkt und Designer Philipp Plein (40) durfte seinen Sohn nach vier Jahren wiedersehen.



«Dieser Moment, als ich ihn am Flughafen in die Arme nehmen konnte, hat alles getoppt», sagte der international gefeierte Designer der Zeitschrift «Gala». Der nunmehr Fünfjährige und seine Mutter, die den Kontakt zwischen Vater und Sohn nicht wollte, leben in Brasilien. Ihn habe die Situation mit seinem Sohn sehr mitgenommen. «Ich habe gemerkt, dass meine Arbeit in den vergangenen Jahren zu einem großen Teil Ablenkung war.» Das Sprachproblem habe er ganz pragmatisch gelöst: «Mein Sohn spricht überwiegend Portugiesisch. Also habe ich ihm gezeigt, wie er mit einer Übersetzer-App kommunizieren kann.»

DHB-Vize Hanning bestätigt Trennung von Ex-Sprinterin Krabbe

KÖLN (dpa) - Bob Hanning ist privat wieder solo.



Der Vizepräsident des Deutschen Handballbundes bestätigte der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag die Trennung von Ex-Sprintstar Katrin Krabbe (49), über die zuvor die «Bild»-Zeitung berichtet hatte. «Wir hatten eine schöne gemeinsame Zeit», sagte der 50-Jährige dem Blatt. Krabbe war 1991 in Tokio Weltmeisterin über 100 und 200 Meter geworden.

Italien muss Amanda Knox wegen Menschenrechtsverstößen entschädigen

STRAßBURG (dpa) - Italien muss der erst wegen Mordes verurteilten und dann freigesprochenen US-Bürgerin Amanda Knox mehr als 18.000 Euro Entschädigung zahlen.



Die italienischen Behörden hätten bei der Befragung Knox' mehrere ihrer Menschenrechte verletzt, urteilte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte am Donnerstag in Straßburg (Beschwerdenummer 76577/13). So sei man nicht den Anschuldigungen der US-Amerikanerin nachgegangen, von der Polizei geschlagen und unter Druck gesetzt worden zu sein, hieß es. Außerdem habe Italien nicht zufriedenstellend begründet, warum Knox im Jahr 2007 bei einem entscheidenden Polizeiverhör keinen Anwalt gestellt bekommen habe. Knox war 2009 wegen Mordes an der britischen Austauschstudentin Meredith Kercher in Italien zu einer langen Haftstrafe verurteilt worden - nach fast acht Jahren Justizgerangel kam jedoch der Freispruch für Knox. Sie hatte als «Engel mit den Eisaugen» Bekanntheit erlangt und schon rund vier Jahre in Haft gesessen.

Neuer König für Malaysia - Sultan Abdullah übernimmt bis 2024

KUALA LUMPUR (dpa) - Malaysia hat einen neuen König - für die nächsten fünf Jahre. Zum Herrscher bis ins Jahr 2024 wurde am Donnerstag der Sultan des Bundesstaats Pahang, Tengku Abdullah, gewählt.



Der 59-Jährige übernimmt das Amt vom bisherigen König Muhammad V. (49), der Anfang des Monats überraschend zurückgetreten war. Grund dafür war wohl seine Hochzeit mit einer ehemaligen «Miss Moskau». Offiziell bestätigt wurde die Vermählung jedoch nie. Sultan Abdullah wurde in geheimer Sitzung von den neun «königlichen Familien» des 32-Millionen-Einwohner-Lands in Südostasien zum König gewählt. Er ist nun der 16. Yang di-Pertuan Agong («Der, der zum Herrscher gemacht wurde»). Die Besonderheit: Abdullah ist König mit von vornherein begrenzter Amtszeit. 2024 ist ein anderer Sultan an der Reihe. So ist das in Malaysia - einem Land mit mehrheitlich muslimischer Bevölkerung - alle fünf Jahre üblich.

«Mission Impossible»-Schauspielerin Rebecca Ferguson hat geheiratet

LOS ANGELES (dpa) - Die schwedische Schauspielerin Rebecca Ferguson (35) hat über die Weihnachtsfeiertage heimlich geheiratet.



«Wir wollten beide diese Schwelle irgendwie überschreiten. Ich bin nicht besonders religiös, sondern glaube an die Liebe. Wir haben es vor allem für uns und unsere Familien gemacht», sagte Ferguson am Mittwoch (Ortszeit) in der US-Show «Extra». Sie hätten mit Freunden und Familie in einer Hütte gefeiert, «mit hohen Stiefeln, Wollsocken, zotteligen Pullovern, Spielen, Snooker und Tischtennis». Die 35-Jährige spielte in den letzten beiden «Mission Impossible»-Filmen an der Seite von Tom Cruise (56) die frühere Geheimagentin Ilsa Faust. Mit ihrem Ehemann Rory hat die Schauspielerin eine sechs Monate alte Tochter. Aus einer früheren Beziehung stammt der elfjährige Isaac.

Carrie Underwood gibt Geburt von zweitem Sohn bekannt

LOS ANGELES (dpa) - US-Sängerin Carrie Underwood (35) und ihr kanadischer Ehemann, Eishockey-Profi Mike Fisher (38), haben ihr zweites Kind bekommen.



«Jacob Bryan Fisher ist in den frühen Morgenstunden am Montag auf die Welt gekommen», gab Underwood am Mittwoch (Ortszeit) auf Instagram bekannt. Dazu postete die Sängerin Fotos von Fisher, sich selbst und Söhnchen Isaiah Michael (3) mit dem Baby. «Unsere Herzen gehen über, unsere Augen sind müde und unser Leben ist für immer verändert. Das Leben ist schön...», fügte Underwood hinzu. Das Paar ist seit acht Jahren verheiratet.

«Green Book»-Star Mahershala Ali: Wurde beim Hauskauf diskriminiert

LONDON (dpa) - Für seine Rolle in dem Rassismusdrama «Green Book - Eine besondere Freundschaft» wurde US-Schauspieler Mahershala Ali (44) gerade für einen Oscar nominiert.



Im wirklichen Leben sah sich der Afro-Amerikaner auch schon selbst Diskriminierung ausgesetzt - allerdings nicht wegen seiner Hautfarbe, sondern wegen seiner Religion. «Die Regierung hat blockiert, dass wir ein Haus (in Los Angeles) kaufen, weil wir Muslime sind und sie uns erst überprüfen mussten», erzählte Ali der Deutschen Presse-Agentur. «Wir wollten ein Mietshaus kaufen. Die Bank musste der nationalen Sicherheit oder so einer Behörde melden, dass Muslime eine bestimmte Immobilie kaufen. Es musste erst genehmigt werden.» Ali reagierte pragmatisch. «Ich kann nicht für andere sprechen. Für mich ist es nur wichtig, wie ich damit umgehe und darauf reagiere», sagte er. «Ich will nämlich nicht, dass irgendjemand über mein Wohlbefinden bestimmt oder mein Verhältnis zur Welt beeinträchtigt.»

Sandra Bullock arbeitet mit Netflix an Fantasy-Thriller «Reborn»

LOS ANGELES (dpa) - Oscar-Preisträgering Sandra Bullock (54) lässt sich nach «Bird Box» mit Netflix auf ein weiteres Filmprojekt ein.



Wie der Streamingdienst am Mittwoch mitteilte, wird Bullock den Science-Fiction-Film «Reborn» produzieren. Der Fantasy-Thriller nach einer Comicbuch-Serie dreht sich um eine 80 Jahre alte Frau, die nach ihrem Tod verjüngt in einer magischen Mystery-Welt mit Monstern und Drachen erwacht. Sie trifft dort auf alte Freunde und macht sich auf die Suche nach ihrem verstorbenen Mann. Chris McKay («The Lego Batman Movie») ist als Regisseur an Bord. Laut «Deadline.com» könnte Bullock auch eine der Hauptrollen übernehmen. Dies hat Netflix bisher nicht bestätigt.

Rapper Jay-Z und Meek Mill setzen sich für Justizreform ein

NEW YORK (dpa) - Die US-Rapper Jay-Z (49) und Meek Mill (31) haben eine Organisation mitgegründet, die sich für eine Justizreform einsetzt. Sie wollen lockere Bewährungsauflagen erreichen.



In den USA können Straftaten langjährige Bewährungsstrafen nach sich ziehen. Wer gegen die strengen Auflagen verstößt, kann Jahre im Gefängnis landen. Kritiker bemängeln, dass dies ungerecht sei und hauptsächlich die schwarze Bevölkerung treffe. «Die Gemeinden, in denen wir aufgewachsen sind. Freunde, die ich habe. Leute um mich herum. Ich bin mit diesem Thema groß geworden», erklärte Jay-Z («Hard Knock Life») am Mittwoch (Ortszeit) auf einer Pressekonferenz in New York. Die Organisation «Reform», zu der auch mehrere Besitzer bekannter Football-Clubs gehören, will Lobbyarbeit leisten und bringt dafür umgerechnet rund 44 Millionen Euro ein.

Regisseur Bryan Singer wehrt sich gegen neue Missbrauchsvorwürfe

LOS ANGELES (dpa) - «Bohemian Rhapsody»-Regisseur Bryan Singer (53) hat erneute Missbrauchsvorwürfe zurückgewiesen.



Mehrere Männer hatten Singer beschuldigt, sie in ihrer Jugend missbraucht zu haben. Der Regisseur sprach in einem Statement vom Mittwoch (Ortszeit) von Menschen, «die bereit sind, für Geld und Aufmerksamkeit zu lügen». Zuvor hatte das US-Magazin «The Atlantic» vier Männer zitiert, drei von ihnen anonym. Die einen geben an, mit 15 beziehungsweise 17 Jahren Sex mit Singer gehabt zu haben, obwohl das Mindestalter in solchen Fällen in Kalifornien bei 18 Jahren liegt. Ein damals 13-Jähriger behauptet, der Regisseur habe ihn am Geschlechtsteil berührt. Die Fälle liegen rund 20 Jahre zurück. Ähnliche Vorwürfe gegen Singer tauchen seit Jahren auf.

Doreen Dietel muss RTL-Dschungel verlassen - 200. Ausgabe der Show

BERLIN/COOLANGATTA (dpa) - Schauspielerin Doreen Dietel («Dahoam is Dahoam») hat im RTL-Dschungelcamp ihre Sachen packen müssen.



Am 13. Tag der 13. Staffel von «Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!» erhielt sie beim Voting die wenigsten Stimmen der Zuschauer. Die Ausgabe am Mittwochabend war zugleich die 200. Sendung der Dschungelshow. Damit können noch sechs Kandidaten hoffen, im Finale am Samstag den Dschungelthron zu besteigen und 100 000 Euro Preisgeld mitzunehmen. Von den zwölf Teilnehmern mussten vor Dietel bereits Sex-Ratgeberin Leila Lowfire, «Germany's Next Topmodel»-Zicke Gisele Oppermann, «Alf»-Stimme Tommi Piper, Erotikdarstellerin Sibylle Rauch und Dating-Show-Kandidat Domenico de Cicco gehen.

Steinmeier ist Ehrengast bei Verleihung des Deutschen Radiopreises

HAMBURG (dpa) - Wenn der Deutsche Radiopreis im September zum zehnten Mal verliehen wird, wird Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (63) als Ehrengast in der Hamburger Elbphilharmonie erwartet.



Das Staatsoberhaupt Deutschlands hält bei der Gala am 25. September 2019 eine Rede, wie der Norddeutsche Rundfunk (NDR) am Donnerstag in Hamburg mitteilte. Mit dem Preis werden Radiomacher aus ganz Deutschland in mehreren Kategorien ausgezeichnet. Für den Preis können die Sender selbst Vorschläge einreichen. Eine ausgewählte unabhängige Jury entscheidet über die Gewinner.

«B.Z.»-Kulturpreis für Anne-Sophie Mutter und Beatsteaks

BERLIN (dpa) - Die Geigerin Anne-Sophie Mutter, die Band Beatsteaks und die Schauspielerin Paula Beer («Bad Banks») gehören zu den Trägern des diesjährigen «B.Z.»-Kulturpreises.



Die Zeitung ehrt damit Persönlichkeiten, «die mit besonderen Leistungen zur kulturellen und künstlerischen Vielfalt» Berlins beigetragen haben. Ausgezeichnet werden auch Regisseur Andreas Dresen («Gundermann»), Künstlerin Alicja Kwade und Schauspieler Walter Plathe, wie das Medienhaus Axel Springer am Donnerstag mitteilte. Die Preise werden am 29. Januar in der Berliner Volksbühne verliehen.