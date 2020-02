Leute kompakt

Bezos will zehn Milliarden Dollar für Kampf gegen Klimawandel spenden

WASHINGTON (dpa) - Der Gründer und Chef des Internetkonzerns Amazon, Jeff Bezos (56), will zehn Milliarden US-Dollar für die Bekämpfung des Klimawandels spenden. Das schrieb Bezos, der laut Rangliste des «Forbes»-Magazins der reichste Mann der Welt ist, am Montag auf seinem Instagram-Konto. «Der Klimawandel ist die größte Bedrohung für unseren Planeten», mahnte Bezos dort. Er gründe daher den «Bezos Earth Fund», mit dem Wissenschaftler, Aktivisten und Nichtregierungsorganisationen beim Kampf gegen den Klimawandel finanziell unterstützt werden sollten. Erste Fördergelder sollten ab dem Sommer fließen. Bezos' Vermögen wird bei «Forbes» auf fast 130 Milliarden US-Dollar geschätzt.

Fatih Akin: Gucke meine Filme nicht noch einmal

BERLIN (dpa) - Regisseur Fatih Akin (46) verzichtet darauf, seine alten Filme ständig wieder anzuschauen. Gerade habe er «Kurz und schmerzlos» noch einmal öfter gesehen, weil der im März in restaurierter Fassung herauskomme. «Aber ich gucke meine Filme eigentlich nicht nochmal», sagte er am Montagabend in Berlin. «Ich bin sehr stark im Jetzt. Ich bin nicht so viel im Gestern.» Man werde ja auch im Leben nicht so gerne an Vergangenes erinnert. «Wir denken doch ganz oft: Och, könnte ich mich doch zurückbeamen mit einer Zeitmaschine, dann würde ich das so und so machen. Und da ich dem Gefühl nicht ständig ausgeliefert werden möchte, gucke ich meine Filme nicht», sagte Akin am Rande eines Filmgesprächs.

Jonas Dassler war froh über Schauspielklasse

BERLIN (dpa) - Für Schauspieler Jonas Dassler (23) hat sich mit der Schauspielschule eine neue Welt aufgetan. «Für mich war das ein riesen Kontrast, von Remscheid nach Berlin zu gehen. Das war alles, das war Babylon», sagte er der Deutschen Presse-Agentur. «Auf einmal waren da nur Menschen um mich herum, die sich für dasselbe interessiert haben wie ich.» Auf der anderen Seite fange aber mit der Schauspielschule auch eine Art Leistungsdruck an, sagte Dassler («Der Goldene Handschuh»). Er habe aber eine unglaublich tolle Klasse gehabt. «Wir haben es geschafft, diesen Druck so gering wie möglich zu halten und diesen Vergleichswahnsinn im Zaum zu halten.» Dassler wird auf der diesjährigen Berlinale als Shooting Star ausgezeichnet.

Prinz Charles: Kleidergröße halten nicht einfach

LONDON (dpa) - Prinz Charles scherzt über den «nie endenden Kampf», fit zu bleiben. Der britische Thronfolger sagte, es sei nicht einfach, seine Kleidergröße zu halten. Das verriet er bei einem Besuch seiner Schneiderin Emma Willis in Gloucester rund zweieinhalb Stunden von London entfernt, wie das US-Promimagazin «People» am Montag (Ortszeit) berichtete. Willis schneidert nach eigenen Angaben seit gut sechs Jahren Hemden und andere Kleidungsstücke für Prinz Charles. Sie habe seine Maße, er versuche sie zu halten, scherzte der 71-Jährige bei der Besichtigung der Schneiderei.

Neffe der Queen trennt sich von seiner Frau

LONDON (dpa) - Queen-Neffe David Armstrong-Jones trennt sich nach 27 Ehejahren von seiner Ehefrau Serena. Das teilte sein Sprecher am späten Montagabend mit. Der 58-Jährige, bekannt auch als Earl of Snowdon, ist der Sohn der 2002 gestorbenen Prinzessin Margaret. Der britische Möbeldesigner und Unternehmer steht auf Platz 21 der Thronfolge. Erst vor einer Woche hatten der älteste Enkel von Königin Elizabeth II., Peter Phillips (42), und seine Frau Autumn (41) ihre Trennung bekanntgegeben. Phillips ist der älteste Sohn von Prinzessin Anne.

Rockmusiker Kunze rügt junge Kollegen für Desinteresse an Polit-Songs

BERLIN/HANNOVER (dpa) - Der deutsche Rockmusiker Heinz Rudolf Kunze (63, «Dein ist mein ganzes Herz») vermisst beim Songwriter-Nachwuchs Talent und Leidenschaft für politische Lieder. «Ich bin entsetzt über die Teilnahmslosigkeit der jungen Kollegen in dieser Richtung», sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Er wolle diese Mängel niemandem namentlich ankreiden. «Aber ihr Desinteresse beim Schreiben politischer Lieder - ich halte das für Unfähigkeit. Diese jungen Männer haben es handwerklich einfach nicht gelernt. Das müssen sie aber noch, denn es gehört zu einem kompletten Singer-Songwriter.»

Justin Timberlake wechselt auch Windeln

BERLIN (dpa) - Das Vater-Sein sieht bei Popstars nicht anders aus als bei jedem anderen Vater: Justin Timberlake (39, «Cry Me A River») hat nach eigenen Angaben bei seinem Kind auch die Windeln gewechselt und das Erbrochene aufgewischt. Das sagte der US-Sänger und Schauspieler im «Bild»-Interview (Dienstag). «Meine Familie ist das Wichtigste für mich. Darum führe ich eigentlich ein ganz normales Leben», sagte er. Timberlake ist seit 2007 mit der Schauspielerin Jessica Biel liiert und seit Oktober 2012 mit ihr verheiratet. Im April 2015 kam der gemeinsame Sohn Silas Randall zur Welt.

Elton John verschiebt Konzerte - großes Finale 2021 in Neuseeland?

WELLINGTON (dpa) - Superstar Elton John (72, «I'm Still Standing») muss seine verbleibenden Konzerte in Neuseeland für längere Zeit verschieben. Die beiden für diese Woche geplanten Auftritte sind wegen Krankheit in den Januar 2021 verlegt worden, wie örtliche Medien am Dienstag (Ortszeit) unter Berufung auf ein Statement seines Promoters berichteten. Die Nachholkonzerte wurden am Dienstag bereits auf Elton Johns Website aufgeführt. Damit würde die Pop-Legende das Abschlusskonzert nicht wie ursprünglich geplant am 17. Dezember in London, sondern rund einen Monat später in Neuseeland geben. Am Sonntag hatte der Sänger und Pianist ein Konzert in Auckland abbrechen müssen, weil ihm die Stimme versagt hatte. Kurz darauf schrieb er auf Instagram, bei ihm sei zuvor eine leichte Lungenentzündung festgestellt worden.

Nach 18 Jahren rot: Sharon Osbourne hat nun graue Haare

LOS ANGELES (dpa) - Nach fast zwei Jahrzehnten in Rot hat Sharon Osbourne (67) nun graue Haare. Die Managerin und Ehefrau von Kultrocker Ozzy Osbourne (71) hat sich von ihrem bekannten intensiv-roten Haarschopf verabschiedet. «Sie hat ihre Haare in den vergangenen 18 Jahren ein Mal pro Woche gefärbt», schrieb ihr Stylist Jack Martin, der am Montag (Ortszeit) ein Vorher-Nachher-Bild auf Instagram postete. Acht Stunden soll das Umstyling der Britin gedauert haben, heißt es weiter. Sie sei es leid gewesen so oft zu färben, da sie fast jeden Tag als Moderatorin in einer Talk-Show zu sehen sei. Osbourne hat sich selbst noch nicht dazu geäußert.

Ozzy Osbourne sagt erneut Konzerte ab

MÜNCHEN (dpa) - Rockstar Ozzy Osbourne (71) hat schon wieder Konzerte abgesagt. Seine geplanten Auftritte in Nordamerika müssen ausfallen, hieß es am Dienstag auf seiner Homepage. Er müsse sich sechs bis acht Wochen lang in der Schweiz medizinisch behandeln lassen - und die Behandlung könne nicht vor April beginnen. «Ich bin so dankbar, dass alle so geduldig waren, weil ich ein Scheiß-Jahr hatte», schrieb Osbourne. Er wolle die Tournee nicht starten und Auftritte dann kurzfristig absagen. «Das ist für die Fans einfach nicht fair.» Der britische Musiker hat seine Tour schon mehrfach aus gesundheitlichen Gründen abgesagt. Im vergangenen Jahr war er am Nacken operiert worden, erst Ende Januar hatte er dann seine Parkinson-Erkrankung öffentlich gemacht.

Eminems Song «Rap God» erreicht eine Milliarde Youtube-Klicks

LOS ANGELES (dpa) - Der Song «Rap God» von US-Rapper Eminem («Kamikaze») hat die Marke von einer Milliarden Klicks auf Youtube geknackt. Das offizielle Musikvideo wurde vor gut sechs Jahren veröffentlicht, im Jahr 2013. Am Freitag hatte der 47-Jährige, der mit bürgerlichem Namen Marshall Bruce Mathers III heißt, in den Sozialen Netzwerken seine Fans aufgerufen, dem Video noch einen letzten Anschub zu geben, er selbst bezeichnete das als «Countdown». Dazu postete er auf Instagram und Twitter die Textzeile: «Jeder liebt einen Störenfried.»

Grütters möchte Kindheitsfilm im Museum sehen

BERLIN (dpa) - Kulturstaatsministerin Monika Grütters (58) möchte dem wichtigsten Film aus ihren Kindertagen am liebsten wieder im Museum begegnen. «Mein erstes großes Filmerlebnis als Kind war «Das Dschungelbuch»», sagte die CDU-Politikerin der dpa in Berlin vor Beginn der Filmfestspiele Berlinale an diesem Donnerstag. Der Kultsong «Probier's mal mit Gemütlichkeit» von Balu, dem Bären, geht ihr noch immer fröhlich über die Lippen. Die von Walt Disney 1967 adaptierte Geschichte um den Jungen Mogli, die Schlange Kaa und Balu hat den französischen Künstler Pierre Bismuth zu seiner Arbeit «The Jungle Book Project» (2002) inspiriert. Das Spiel mit Sprachen - die Affen etwa unterhalten sich bei Bismuth auf Hebräisch, die Elefanten sprechen Deutsch - möchte Grütters nach der «Hello World»-Ausstellung von 2018 gern dauerhaft im Hamburger Bahnhof wissen. Es fehlt allerdings noch ein Sponsor.